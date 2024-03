Schriesheim. (ade) Seit gut drei Wochen sprießen die Bäume und Sträucher an der Bergstraße, doch bei Blumen Kimmel ist man schon längst in die Frühlingssaison gestartet: Seit November wachsen hier die Frühlingsblumen in den Gewächshäusern, damit man zum Frühjahr Hornveilchen, Ranunkeln und Nelken anbieten kann, erklärt Mitinhaberin Daniela Schmidt.

Das rechtzeitige Anpflanzen hat sich ausgezahlt: Das Gewächshaus, das noch vor gut einer Woche komplett mit bunten Hornveilchen gefüllt war, ist schon zu zwei Dritteln leer. "Es ist eine Freude, wenn die Gewächshäuser voll sind, aber auch eine Freude, wenn sie wieder leer sind", meint Schmidt lächelnd, aber noch ist genug Nachschub vorhanden.

Der Laden ist gefüllt mit allerlei bunten Sträußen und Gestecken, die vermutlich aber nicht mehr allzu lange dort bleiben. "Es lockt die Kunden, wenn die Sonnenstrahlen kommen", erklärt Schmidt. Vor allem nach der trüben Herbst- und Wintersaison seien die Blumenfreunde "farbhungrig" und möchten sich mit einem Strauß Tulpen oder bunten Hyazinthen den Frühling in die Wohnung oder in das Blumenbeet im Garten holen, so Schmidt weiter.

Ein Trend zu einer bestimmten Art lasse sich aber nicht ausmachen, meint Schmidt. Tatsächlich wählen Gärtnerfachverbände aber jedes Jahr eine Blume der Saison, allerdings erst im Sommer. Dementsprechend gewinnen meist Balkonblüher wie die Begonie oder Geranie, so die Floristin.

Im Frühling kaufen die Leute dagegen jedes Jahr wieder Narzissen, Tulpen, Bellis (rote Gänseblümchen), Vergissmeinnicht, Hornveilchen und Ranunkeln – richtige Frühlingsklassiker. Die Ranunkeln möge sie persönlich am liebsten, verrät Schmidt. Ebenso beliebt sind aktuell (Trauben-) Hyazinthen. Die sind nämlich nicht nur bunt, sondern riechen auch angenehm.

Der Frühlingsbeginn bietet außerdem allen Anfängern die perfekte Gelegenheit, sich zum ersten Mal ans Blumenbeet zu wagen. Als Einstieg zum Gärtnern empfiehlt Schmidt Zwiebelblumen, beispielsweise Tulpen. Die müsse man einfach einpflanzen und regelmäßig gießen, den Rest übernimmt die Sonne.

Sonne allein reicht in den Gewächshäusern hinter dem Laden nicht aus. Dort wachsen schon die Blumen für den Sommer heran, und die mögen es etwas wärmer, als es die aktuellen Temperaturen hergäben, erklärt Schmidt. Man müsse zusätzlich etwas heizen. Das war auch schon im letzten Sommer so, der regnerisch und teilweise zu kalt war: Denn da wurden bereits die Weihnachtssterne gesetzt, die um die 20 Grad brauchen.

Wegen der gestiegenen Energiepreise kosteten die dann 7,50 Euro statt fünf, wie sich Schmidt erinnert. Nach den beiden unerwartet heizintensiven Sommermonaten freute sich die Firma über die milden Temperaturen im Winter, als die Frühlingsblumen gepflanzt wurden.

Bisher sieht es im Gewächshaus eher grün statt bunt aus, aber das ändere sich bis Anfang Mai, erklärt Schmidt. Da sollen nämlich schon die ersten Sommerblumen angeboten werden. Wie jedes Jahr startet dann auch Kimmels Bepflanzaktion: Kunden können ihre Balkonkästen und Blumenkübel vorbeibringen und nach Belieben bepflanzen lassen. Die dafür benötigte Erde bekommt man sogar umsonst.