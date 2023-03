Dass es nun doch über zwei Jahre von der Vertragsunterzeichnung bis zur Eröffnung dauern sollte, lag offenbar an einem Genehmigungsverfahren, das doch umfangreicher und komplizierter war als gedacht. Zuletzt war die Untere Naturschutzbehörde des Kreises zuständig. Bei ihr hatte die Stadtverwaltung einen Antrag gestellt, das Areal als Bestattungswald umnutzen zu dürfen.

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Lange herrschte völlige Stille in Sachen Bestattungswald, doch nun soll es alles hoppla-hopp gehen: Die Anlage auf der Altenbacher Kipp soll noch in diesem Frühjahr "eröffnet" werden. Das teilte das Rathaus auf RNZ-Anfrage mit. Die Untere Naturschutzbehörde habe "kürzlich die Genehmigung gemäß der Schutzgebietsverordnung zur Nutzung der Waldfläche als Friedhof erteilt".

Diese ging dann Anfang Januar bei der Stadtverwaltung ein. Derzeit würden mit dem Pächter "Ruheforst" die weiteren Schritte abgestimmt, sodass "in Kürze mit den erforderlichen Vorbereitungsarbeiten durch den Betreiber begonnen werden kann".

Damit könnten über sieben Jahre an Diskussionen, Kampfabstimmungen und widersprüchlichen Gutachten enden. Die Ursprungsidee hatte 2015 der einstige Grüne-Liste-Stadtrat Heinz Waegner, im Dezember 2020 unterzeichneten Hansjörg Höfer als Bürgermeister und "Ruheforst"-Geschäftsführer Jost Arnold den Vertrag: Die Firma aus Michelstadt pachtet auf 99 Jahre das 30-Hektar-Grundstück an; der Stadt entstehen keine weiteren Kosten – auch nicht bei etwaigen Unfällen, der Pflege der Wege oder der Bio-Toilette (ohne Wasser- und Abwasseranschluss); und auch Spaziergänger dürften weiter ungehindert in den Wald.

Zudem erhält die klamme Stadt die Pachteinnahmen – laut Höfer deutlich mehr als eine Vermarktung des eingeschlagenen Holzes gebracht hätte. Ein halbes Jahr zuvor hatte es im Gemeinderat noch eine Kampfabstimmung gegeben, Höfers Stimme war die entscheidende pro Bestattungswald.

Dass es nun doch über zwei Jahre von der Vertragsunterzeichnung bis zur Eröffnung dauern sollte, lag offenbar an einem Genehmigungsverfahren, das doch umfangreicher und komplizierter war als gedacht. Zuletzt war die Untere Naturschutzbehörde des Kreises zuständig. Bei ihr hatte die Stadtverwaltung einen Antrag gestellt, das Areal als Bestattungswald umnutzen zu dürfen.

Das darf sie nun, allerdings unter diesen Auflagen, die aber im Grunde für alle Bestattungswälder gelten:

> Waldcharakter bewahren: Neue Pfade oder Parkplätze sind verboten. Beim Ausbessern dürfen nur Splitt oder Holzhackschnitzel verwandt werden. Befestigungen an den Bäumen sind nicht zugelassen, das Laub muss liegen bleiben.

> Bestattung: Es sind nur biologisch abbaubare Urnen mit Aschenresten erlaubt.

> Ausheben: Das Urnenloch darf nur per Hand gegraben werden.

> Plaketten: Die Grabtäfelchen müssen der Landschaft angepasst sein (dunkler Farbton und nicht reflektierend) und mit Aluminiumnägeln angebracht werden.

> Begrenzungen: Ein Zaun ist nicht zulässig, der Bestattungswald darf nur mit einer einfachen, maximal ein Meter hohen Barriere aus in die Erde gerammten Eichenpfosten mit aufgelegten Holzstangen abgegrenzt werden. Das freie Betretungsrecht des Waldes gilt uneingeschränkt, "Zutritt verboten"-Schilder sind nicht erlaubt.

> Anlagen/Gebäude: Es darf nur einen Andachtsplatz mit Kreuz, Bänken und Ablage für die Urne in naturnahem Farbton geben. Das Aufstellen weiterer Bänke ist nicht erlaubt. Am Parkplatz ist nur eine mobile Komposttoilette in Holzoptik für Beisetzungen und Führungen zulässig, aber nicht weitere Gebäude.

> Gräber: Steine, Einfassungen, Platten oder Leuchten sind verboten, das gilt auch für Pflanzen oder Grabschmuck (man darf aber eine einzelne Blume niederlegen).

> Parkplatz: Der Bereich des bestehenden Holzlagerplatzes und der bisherige Wanderparkplatz auf der Kipp dürfen als "Eingangsbereich" des Bestattungswaldes und zum Parken hergerichtet werden (aber nur geschottert oder gekiest, nicht asphaltiert). Gegen wildes Parken in der Landschaft muss die Stadt vorgehen.

> Schilder: Nur solche aus Naturmaterialien sind zugelassen, sie dürfen nur am Parkplatz in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde aufgestellt werden. An der Zufahrt können schlichte Holzschilder mit der Aufschrift "Ruheforst" angebracht werden.

> Kontrolle: Die Firma "Ruheforst" muss den Parkplatz und den Bestattungswald überwachen, Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen, Blumen, Trauerkränze oder brennende Kerzen zu vermeiden.

> Baumbestand: Altbäume, Totholz, Kleingewässer und andere Biotope müssen erhalten bleiben, ebenso besonders geschützte Bäume mit Tieren. In deren Umfeld (mindestens eineinhalb Baumlängen) sind Urnenbeisetzungen verboten.

> Verkehrssicherung: Nur Experten dürfen an Gehölzen arbeiten – unter Berücksichtigung des Artenschutzes. Bei Eingriffen in Bäume mit Tieren (Habitatbäume) muss in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde ein Ausgleich (zum Beispiel Nistkasten) geschaffen werden.

> Rückschnitt: Der ist nur in einem Radius von drei Metern und direkt an den Wegen zugelassen – unter Beachtung des Artenschutzes. Die abgeschnittenen Zweige müssen als Totholz vor Ort bleiben.

> Invasive Pflanzen: Arten, die nicht in die bisherige Vegetation passen und die durch Besucher "eingeschleppt" werden (wie der Japanische Knöterich oder Kermesbeere), müssen von "Ruheforst" bekämpft werden.

Generell gelten auch für den "Ruheforst" die Bestimmungen der Landschaftsschutzverordnung und des Bundesnaturschutzgesetzes inklusive des Artenschutzes uneingeschränkt weiter. Anders gesagt: Auch ein Bestattungswald bleibt ein Wald.