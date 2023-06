Schriesheim. (RNZ) Die Freiwillige Feuerwehr feierte gerade ihr großes Fest, als sie am Sonntag um 11.24 Uhr alarmiert wurde. Der Rettungsdienst brauchte Unterstützung, weil im Steinbruch ein Kletterer abgestürzt war. Umgehend machten sich die ersten Kräfte auf den Weg. Parallel wurde der Rettungsdienst am Haus der Feuerwehr in Empfang genommen und an die Einsatzstelle gelotst.

Der Bergsteiger war auf Ebene eins des Steinbruchs aus acht bis zehn Metern Höhe abgestürzt. Von den Feuerwehrsanitätern erhielt er eine Erstversorgung, bis der Rettungsdienst eintraf. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 53 wurde gerufen. Da dieser nicht im Steinbruch landen konnte, nutzte er den Drachenfliegerlandeplatz im Dossenheimer Weg. Dort wurde die Besatzung von der Feuerwehr aufgenommen.

Als der Zustand des Patienten stabil war, trugen die Feuerwehrleute ihn zum Rettungswagen. Dann lotsten sie den Rettungsdienst aus dem Wald und fuhren die Besatzung des Rettungshubschraubers zurück. Der Kletterer hatte bei seinem Sturz schwere Verletzungen erlitten und kam in eine Klinik. Die Polizei war ebenfalls am Ort des Geschehens. Die Ermittlungen der Beamten zur Unfallursache laufen.