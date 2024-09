Schriesheim. (hö) So langsam sieht man, wohin bei der Seitz-Mühle in der Talstraße die Reise gehen wird: Die Fassade ist neu gestrichen – mit dem beleuchteten Schriftzug "Seitz-Mühle" (die alte Neon-Leuchtschrift ist kaputt und wird nicht mehr montiert) –, vor allem aber der Backladen ist so gut wie fertig, auch wenn im Backstudio noch einige Arbeiten anstehen.

Am kommenden Montag, 9.