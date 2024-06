Von Micha Hörnle

Schriesheim-Ursenbach. Das Thema Busverbindung ist ein Dauerthema im Dorf, doch das, was Gerlinde Edelmann am Dienstagabend erlebte, hatte noch einmal eine andere Dimension. Denn beim Gassigehen traf sie gegen 21 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe, die eigentlich in den Talhof wollte. Die wirkte recht ratlos und sprach die Noch-Stadträtin an: Ihnen hatte