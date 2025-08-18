Schriesheim. (hö) Es war offenbar ein medizinischer Notfall, der am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr zu einem Unfall am Besucherbergwerk führte: Ein Wagen kam mit ihrem Wagen vom Weg ab, stürzte etwa vier Meter einen Abhang herunter und kam auf dem Dach zu liegen.

Die Feuerwehr, die kaum fünf Minuten später vor Ort war, musste schnell handeln. Sonst versucht sie in solchen Situationen alles, um die Verunglückten möglichst schonend zu retten, doch die Fahrerin, die in einem lebensbedrohlichen Zustand war, musste so schnell wie möglich raus aus dem Pkw, wie Kommandant Oliver Scherer berichtete.

Schließlich gelang es, die Frau in dem unwegsamen Gelände aus dem Wagen zu retten und sie an den Notarzt zu übergeben. Nach RNZ-Informationen ist sie trotz des Engagements der Feuerwehrsanitäter und des Notarztes mittlerweile verstorben.

Das Polizeipräsidium Mannheim wollte gegenüber der RNZ keine weiteren Angaben zum Unfallhergang machen; auch Herbert Machatschek vom Bergwerksverein wollte sich nicht weiter dazu äußern.

Allerdings bestätigte er, dass es sich bei der Fahrerin um ein Mitglied des Vereins handelte; sonntags hat das Besucherbergwerk geöffnet und bietet von 11 bis 16 Uhr Führungen an. Machatschek sagte: "Wir alle stehen unter Schock und müssen uns langsam erst wieder fangen."

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz, außerdem noch der Rettungsdienst und die Polizei. Auch das Feuerwehrseelsorgeteam des Rhein-Neckar-Kreises war mit drei Personen vor Ort, um die Angehörigen und Augenzeugen zu betreuen. Während des Einsatzes war die Talstraße am Besucherbergwerk für gut eine Stunde komplett gesperrt.