Schriesheim. (jut) Wie soll der Verkehr in der Schriesheimer Innenstadt künftig aussehen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Infoveranstaltung zum Projekt "The Städt" auf dem Wochenmarkt. Bürger konnten mit Vertretern der Stadtverwaltung und des begleitenden Planungsbüros ins Gespräch kommen. Auf Pinnwänden wurden die Vorschläge und Eindrücke dann gesammelt.

Stadtplanerin Teresa