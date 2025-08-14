Anwohner und Gastronomen unter einen Hut bringen
Für die Entwicklung der Innenstadt gibt es verschiedene Varianten. Eine Infoveranstaltung gibt einen ersten Überblick.
Schriesheim. (jut) Wie soll der Verkehr in der Schriesheimer Innenstadt künftig aussehen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Infoveranstaltung zum Projekt "The Städt" auf dem Wochenmarkt. Bürger konnten mit Vertretern der Stadtverwaltung und des begleitenden Planungsbüros ins Gespräch kommen. Auf Pinnwänden wurden die Vorschläge und Eindrücke dann gesammelt.
Stadtplanerin Teresa
