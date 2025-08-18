Montag, 18. August 2025

Plus Schriesheim

Altenbacher Spielplatz "Am Zehntberg" wurde am Samstag wiedereröffnet

Der Wasser-Matsch-Bereich ist der Hit: Rund 60 Kinder und Erwachsene waren zur Wiedereröffnungsfeier gekommen.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 21 Sekunden
Der Wasser-Matsch-Bereich kam bei der Wiedereröffnung besonders gut an. Hier kann man mit flexiblen Schleusen das Wasser in unterschiedliche Richtungen lenken. Foto: Kreutzer

Von Marion Gottlob

Schriesheim-Altenbach. Es war ein großer Tag für die Kinder aus Altenbach: Rund 60 kleine und große Menschen waren zur Wiedereröffnung des Spielplatzes "Am Zehntberg" gekommen. Einige Kinder hatten sogar monatelang die Bauarbeiten intensiv verfolgt und regelmäßig gefragt: "Wann dürfen wir endlich hier spielen?" Jetzt konnten sie ihr erneuertes und

