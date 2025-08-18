Altenbacher Spielplatz "Am Zehntberg" wurde am Samstag wiedereröffnet
Der Wasser-Matsch-Bereich ist der Hit: Rund 60 Kinder und Erwachsene waren zur Wiedereröffnungsfeier gekommen.
Von Marion Gottlob
Schriesheim-Altenbach. Es war ein großer Tag für die Kinder aus Altenbach: Rund 60 kleine und große Menschen waren zur Wiedereröffnung des Spielplatzes "Am Zehntberg" gekommen. Einige Kinder hatten sogar monatelang die Bauarbeiten intensiv verfolgt und regelmäßig gefragt: "Wann dürfen wir endlich hier spielen?" Jetzt konnten sie ihr erneuertes und
