Von Marion Gottlob

Schriesheim-Altenbach. Es war ein großer Tag für die Kinder aus Altenbach: Rund 60 kleine und große Menschen waren zur Wiedereröffnung des Spielplatzes "Am Zehntberg" gekommen. Einige Kinder hatten sogar monatelang die Bauarbeiten intensiv verfolgt und regelmäßig gefragt: "Wann dürfen wir endlich hier spielen?" Jetzt konnten sie ihr erneuertes und