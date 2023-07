Er hat eine moderne Einrichtung in Anlehnung an den Industriestil bekommen, Holzelemente im Interieur setzen warme, Kissen farbige Akzente. Die alten Stühle haben durch einen kupferfarbigen Anstrich ein ganz neues Aussehen erhalten, Barhocker an einer um einen verkleideten und mit Tischplatte versehenen Pfeiler lockern das Ambiente auf.

Und das kann sich sehen lassen, auch dank der Einbeziehung von Architekt und Innenarchitekt in die Planung: Der Raum, in dem zuvor Büro, Garderobe und Toilette untergebracht waren, hat sich durch das Einreißen der Wände geöffnet.

"Wir wollen diese Gebäude, diesen Raum halten", macht Minkus unmissverständlich klar. Doch dafür muss es genutzt werden. Mit diesem Ansatz ging man an einem Runden Tisch mit Vereinen und Kirchengemeinde ins Gespräch. Hier entsprang die Idee des Cafés . "Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten", sagt Minkus rückblickend. Sie müssen es noch. Am Wegfall der bekannten Räumlichkeiten ihres Gemeindehauses haben einige Altenbacher zu schlucken. Doch manchmal ist die beste Überzeugung vielleicht das Ergebnis.

Der Kirchengemeinderat sei aber sehr angetan von dem, was die Gemeinde im Dorf zustande bringt. "Wenn es nicht so viel ehrenamtliches Engagement gäbe, wäre die Möglichkeit des Erhalts wohl nicht gegeben", ist sich Pfarrer Jäschke sicher.

Ein Café – und noch viel mehr: Es soll Treffpunkt im Ort werden, es soll Zukunftssicherung für das Gemeindehaus sein mit Blick auf den Strukturprozess "Ekiba 2032". Dabei stehen derzeit alle Liegenschaften der badischen Landeskirche auf dem Prüfstand, was ihre zukünftige Bezuschussung angeht. Kirche und Gemeindehaus in Altenbach – beide schauen laut Pfarrer Kieren Jäschke derzeit einer unsicheren Zukunft entgegen.

Schriesheim-Altenbach. (cis) Man wächst mit seinen Aufgaben. Das gilt auch für Patrick Minkus und Jan Lauterbach: "Wir haben noch nie ein Café eingerichtet", sagt Minkus, der Erste Vorsitzender des Fördervereins Johannesgemeinde, Lauterbach ist sein Vize. Am Sonntag, 15 Uhr, öffnet die "Drehscheibe".

Im hinteren Bereich hat eine Gastronomie-Küche ihren Platz gefunden. Gut 30 Plätze stehen den Gästen im Innenbereich zur Verfügung, im Außenbereich sind es weitere 20. Für deren Ausstattung zeichnete sich die H+G-Stiftung der Volksbank Kurpfalz verantwortlich, die beim Termin auch dabei war.

200.000 Euro hat der Förderverein ins Café gesteckt. "Wir sind mitten in die Phase der steigenden Baupreise gekommen", so Minkus. Glück ist, dass Handwerker aus dem Ort Arbeiten ausführen, teils gegen Spendenbescheinigung. Und auch die Mitglieder des Fördervereins, dem Träger des Cafés, packen mit an. Förderungen seitens des Landes wie auch der evangelischen Kirche – insgesamt sind das 117.000 Euro – federn die hohen Investitionen etwas ab, 20.000 Euro wirft zudem ein privater Schriesheimer Spender in den Topf.

Das meiste im Café werden die Ehrenamtlichen, rund 20 Köpfe, leisten: "Wir bieten Frühstück an, mittags vielleicht mal Flammkuchen, am Nachmittag dann auch selbst gebackenen Kuchen", sagt Pfarramtssekretärin Natalie Hammer.

Geöffnet sein soll die "Drehscheibe" donnerstags und freitags, jeweils von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr. Darüber hinaus sollen sich auch zu anderen Zeiten Vereine treffen, sollen Events veranstaltet werden, können Gruppen das Café als Treffpunkt nutzen.