Schönau/Heidelberg. (fhs) Boris Wu aus Heidelberg bemüht sich derzeit von Heidelberg aus, eine erneute Bürgerinitiative "Rettet den Odenwald" (BI) auf die Beine zustellen, um gegen einen Windpark auf Flächen von Forst BW am Lammerskopf aktiv zu werden. Dazu möchte Wu bei der Veranstaltung kommenden Montag mit Forstminister Hauk (siehe unten) weitere Mitstreiter sammeln. Dies hatte er bereits bei einer Informationsveranstaltung der Schönauer Gemeinderatsfraktionen sowie des Vereins "Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach" unter den Wortmeldungen bei der Diskussion angekündigt. Zudem plant er eine Art Bürgerinitiativen-Gründungstreffen tags darauf, am Dienstag, 23. Mai, ab 18 Uhr im Restaurant Tati in Heidelberg-Bergheim.

"Es geht vor allem um den Lammerskopf, der ja von Heidelberg aus sichtbar ist. Zunächst hat die BI das Ziel, Windkraft am Lammerskopf zu verhindern", erklärt Wu auf Anfrage. Dazu möchte er Aktionen auf dem Bismarckplatz sowie vor dem Rathaus in Heidelberg planen.

In einem Handzettel nach dem Schönauer Infoabend "Windkraft im Wald – Fluch oder Segen?" hatte Wu sich "an alle Bürgerinnen und Bürger, die den Odenwald lieben" gewandt. Es sei Zeit zu handeln. Der Odenwald sei "akut bedroht" durch den dort zwischen Ziegelhausen, Peterstal, Schönau, Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach geplanten Windpark auf einer Fläche von 600 Hektar Forstfläche mit bis zu 15 Windrädern.

Boris Wu nannte Interessenten zur Kontaktaufnahme die E-Mailadresse stroke@posteo.de. Auf Nachfrage erklärte Wu, dass er die Webseite des bereits früher entstandenen Bürgerinitiativen-Zusammenschlusses "Rettet den Odenwald" nicht nutzen dürfe. "Die können und wollen nicht mehr richtig weitermachen" sagt Wu.

Er habe Richard Leiner kontaktiert, der 2021 als Sprecher dieses Zusammenschlusses zahlreicher regionaler Windkraft-Bürgerinitiativen insbesondere in den hessischen Landkreisen Bergstraße sowie Odenwald zurückgetreten war. Diese Initiativen hatten sich ausgehend von Windparks in Südhessen gebildet. Auf der Webseite www.rettet-den- odenwald.de war allerdings der Hinweis auf den Schönauer Infoabend in der Stadthalle enthalten. Zu seiner Person gibt Wu an, er sei studierter Architekt, habe unter anderem zwei Jahre für die Heidelberger Energiegenossenschaft gearbeitet, sei aber derzeit nach einer Erkrankung nicht berufstätig.

