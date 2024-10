Schönau. (ths) Johannes und Margot Uth gelten in der ehemaligen Klosterstadt gemeinhin als gesellige Menschen und erfreuen sich zusätzlich bester Gesundheit, auch wenn die Frau momentan einen Rollator benutzt. Wen wundert’s, dass sich an diesem Montag viele Gratulanten in der Brunnenbergstraße die Klinke in die Hand drücken, denn die beiden 88-Jährigen feiern ihre Eisenere Hochzeit.

