Schönau. (lesa) Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu: So wie in dieser eher augenzwinkernd gemeinten Weisheit hat am Sonntag ein kleines Drama in Schönau begonnen, das aber dank der örtlichen Feuerwehr gut ausging. Ein Hund war nämlich in einer Garage eingeschlossen worden, die dann aber nicht mehr aufging. Erst der herbeigerufenen Feuerwehr gelang es, den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Wie der Hund in die Garage kam, erklärte auf Anfrage der RNZ Feuerwehrkommandant Andreas Wegehenkel. Da kam es nämlich zum ersten Missgeschick: Die Besitzer waren nämlich mit ihrem Vierbeiner unterwegs und eigentlich gemeinsam in der Garage. Als sie nach draußen gegangen waren, stellten sie aber fest, dass einer fehlte: der Hund.

Diesen hörten sie aber kurz darauf hinter dem geschlossenen Garagentor – übrigens kein elektrisch zu öffnendes, sondern der manuell bedienbare Klassiker. Und dann kam es noch dicker: Das Tor ging nämlich nicht mehr auf. "Es hatte sich verklemmt und die Besitzer haben sich Sorgen um das Tier gemacht", schilderte Feuerwehrmann Wegehenkel die Situation.

Also riefen die Hundebesitzer die Floriansjünger. "Sie haben sich schnell gemeldet", so der Feuerwehrkommandant. Deren Einsatzkräfte rückten an, legten Hand an und erlösten zu guter Letzt Hund und Herrchen aus ihrer jeweiligen Misere. "Wir konnten mit entsprechendem Werkzeug eine Garage öffnen und nach kürzester Zeit war unser Einsatz wieder beendet", verkündete die Feuerwehr. Der Lohn: erleichterte Besitzer und ein wohl glücklicher und unversehrter Hund.