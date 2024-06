Von Armen Hesse.

Schatthausen. "Ich wollte an der Basis arbeiten, mit den Menschen", antwortet Dirk Meyer auf die Frage, warum er sich vor 37 Jahren dazu entschieden hat, eine Praxis als Allgemeinarzt in Schatthausen zu eröffnen. Das sei gelungen, resümiert er. Am Freitag war die Praxis zum letzten Mal geöffnet. Schon die vergangenen Wochen, so Meyer, habe er mehr Zeit mit