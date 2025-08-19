Von Julia Kruse

Schatthausen. "Auf ein langes Clubhaus und Landgasthaus" hieß es am Freitag beim FC Fortuna in Schatthausen. Anlass der Feierlichkeiten war die Eröffnung der sanierten Vereinsstätte des Fußballclubs. Mit Sektempfang und Buffet begrüßte die neue Pächterfamilie Heinzmann die zahlreichen Gäste, die sich eingefunden hatten. Unter dem neuen Namen "Landgasthaus