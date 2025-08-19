Dienstag, 19. August 2025

zurück
Plus Schatthausen

"Landgasthaus" lockt mit Fußballblick und feinen Speisen

Neueröffnung des Clubhauses des FC Fortuna: Familie Heinzmann ist neuer Pächter. Es gibt Hausmannskost und selbst gebackene Torten

19.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Zahlreich kamen die Menschen zur Neueröffnung des FC Clubhauses: „Landgasthaus“ hat es die neue Pächterfamilie Heinzmann genannt. Der Ausblick auf die Spielstätten garantiert Unterhaltung. Foto: juli

Von Julia Kruse

Schatthausen. "Auf ein langes Clubhaus und Landgasthaus" hieß es am Freitag beim FC Fortuna in Schatthausen. Anlass der Feierlichkeiten war die Eröffnung der sanierten Vereinsstätte des Fußballclubs. Mit Sektempfang und Buffet begrüßte die neue Pächterfamilie Heinzmann die zahlreichen Gäste, die sich eingefunden hatten. Unter dem neuen Namen "Landgasthaus

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.