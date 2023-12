Sandhausen/Meckesheim. (luw) Rund um Weihnachten haben Kriminelle reihenweise Autos in der Region aufgebrochen beziehungsweise anderweitig geöffnet. Auch darüber hinaus kam es zu mindestens einem Diebstahl. Dies bestätigte die Polizei nun auf Anfrage der RNZ. Mindestens in vier Meckesheimer Fällen gehen die Ermittler von einer Serie aus.

Wie die Polizei am gestrigen Donnerstag bekannt gab, wurden in der Nacht auf den 21. Dezember in Sandhausen mindestens vier Fahrzeuge aufgebrochen: Tatorte waren Eschenweg, Ulmenweg, Willy-Brandt-Straße und Kastanienweg. Es handelte sich laut Polizei um Fahrzeuge der Marken BMW, VW, Mitsubishi und Porsche. "Es gibt Hinweise auf eine männliche Person mit auffälligen X-Beinen und einer entsprechend auffälligen Gangart", sagte dazu Polizeisprecherin Sarah Winterkorn.

"Zielrichtung war offenbar lediglich Bargeld in den Fahrzeugen." Der Diebstahlschaden könne noch nicht genau beziffert werden. Außerdem wurde Strafanzeige wegen eines aus dem Hof eines privaten Grundstücks gestohlenen "E-Scooters" – also ein Elektroroller – erstattet.

In den sozialen Medien warnten mehrere Sandhäuser vor Diebstählen: Sie beobachteten an den Tagen nach Heiligabend eine sich verdächtig verhaltende Person, die den Anschein gemacht habe zu testen, ob beispielsweise Autotüren unverschlossen sind. Hierzu erklärte Polizeisprecherin Winterkorn: "Dem zuständigen Polizeiposten ist lediglich ein Sachverhalt in der Adam-Mattern-Straße bekannt: Ein Radfahrer konnte dabei beobachtet werden, wie er mit seinem Fahrrad auf einen Hof fährt, absteigt und sich dort umschaut." Die genauen Hintergründe und die Intention des Unbekannten seien aus Sicht der Beamten "bislang nicht bekannt und ebenfalls Teil der laufenden Ermittlungen", so Winterkorn. Wer weitere Hinweise zu den genannten oder ähnlichen Taten in diesem Zeitraum geben kann, wird gebeten, sich beim Sandhäuser Polizeiposten unter Telefon 0 62 24 / 24 81 zu melden.

Die Polizeisprecherin bestätigte außerdem, dass in der Nacht auf den 23. Dezember in Meckesheim mindestens vier Autos aufgebrochen oder anderweitig geöffnet wurden: "Die Tatörtlichkeit kann nach derzeitigen Ermittlungen auf den Bereich der Schubertstraße eingegrenzt werden." Betroffen waren demnach ein Renault, ein Kia, ein Audi und ein VW. "Lediglich aus dem Audi wurden Wertgegenstände entwendet", so Winterkorn. Die Beute: ein Laptop, ein Mobiltelefon, ein unbekannter Betrag an Kleingeld sowie zwei Jacken.

Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Hier geht die Polizei ausdrücklich von einer "Serienstraftat" aus. Und: "Keines der verschlossenen Fahrzeuge wurde durch das Öffnen des Unbekannten beschädigt." Auch löste keine Alarmanlage aus. "Es wird daher davon ausgegangen, dass jeweils die Signale von der Funk-/Schlüsselfernbedienung auf unbekannte Art und Weise abgefangen wurden und die Täterschaft somit das Fahrzeug entriegeln konnte", erklärt Winterkorn.