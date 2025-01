Von Stefanie Seiler-Runge

Sandhausen. Bei der Amtseinführung des Pfarradministrators Bernhard Pawelzik in der Dreifaltigkeitskirche in Sandhausen waren die 800 Sitzplätze fast vollständig besetzt. Der Kirchenchor und das Kirchenorchester unter der Leitung von Melanie Jäger-Gubelius untermalten den feierlichen Gottesdienst zur Amtseinführung des Pfarrers und gaben dem Ganzen noch einmal mehr einen festlichen Anstrich.

Mit Pfarrer Pawelzik zogen Pater Stefan vom Kloster Waghäusel sowie die beiden Diakone Peter Herich und Christian Sych mit 30 Messdienern ein. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Dieter Dumtzlaff, begrüßte die Versammelten herzlich, darunter auch Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes. Anschließend hieß er Bernhard Pawelzik herzlich willkommen.

Pfarrer Bernhard Pawelzik (M., in Grün) wurde von 30 Messdienern sowie weiteren Würdenträgern in Empfang genommen. Foto: Alex

"Nichts ist so beständig wie die Veränderung", sagte Dumtzlaff und bezog sich auf die "Kirche im Wandel". Vor Kurzem erst wurde Abschied vom langjährigen bisherigen Pfarrer Arul Lourdu gefeiert. Als neuer "Kapitän" sei nun Pfarrer Pawelzik vom Erzbischof Stephan Burger berufen worden, dessen "Bestellung" er vorlas. Es könne keine vergleichbare Präsenz wie zuvor geben, erklärte Pawelzik im Gemeindebrief. Ab 15. März 2025 wird dann Kooperator Georg Henn die Hauptansprechperson vor Ort sein.

Der neue Pfarrer freute sich über das zahlreiche Erscheinen und begrüßte die Anwesenden herzlich. "Zunächst war geplant, dass ich zum 1. Januar 2026 antreten würde." Bis dahin hätte er die Zeit gerne zur Vorbereitung und Planung genutzt. Doch "der Mensch denkt und Gott lenkt", so Pawelzik. Jetzt beginne die Zusammenarbeit früher und er freue sich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Seine Predigt eröffnete Pawelzik, indem er in ein Widderhorn blies und aufhorchen ließ. "Damit wird ein Jubeljahr verkündet." Vom hebräischen "Jobbe" leite sich das Wort "Jubel" ab, erläuterte er. Alle 50 Jahre werde solch ein Gnaden- oder Jubeljahr gefeiert. Schuldscheine wurden zerrissen, Sklaven entlassen und Besitz zurückgegeben als Symbol, dass Gott allen Menschen einen Neuanfang gewährt.

Auch 2025 sei für die Katholiken ein solches heiliges Jahr. So öffnete Papst Franziskus die heilige Pforte des Petersdoms am Weihnachtsfest 2024. Dies geschehe alle 25 Jahre und läute ein Jahr der Gnade und Barmherzigkeit ein. "Der Tag Gottes ist immer heute", sagte Pawelzik. "Wir müssen nicht auf große, besondere Veränderungen warten, sondern aufmerksam in unserer Gegenwart in nächster Umgebung sein. Wir müssen nicht auf einen Zeitpunkt warten, sondern uns umsehen und handeln."

Bis vor drei Jahren war Pawelzik in der Seelsorge, vor allem für Jugendliche tätig. Er erzählte eine

Anekdote als Beispiel aus seiner Arbeit mit Jugendlichen: Zwei Wochen Spanien mit einer Woche Pilgern auf dem Jakobsweg seien mit einer Jugendgruppe geplant gewesen. Pawelzik spricht jedoch kein Spanisch, was eine Herausforderung darstellte. Auch ein

Gruppenmitglied war etwas schwierig und hatte eine Außenseiterposition. Diese weitere Herausforderung nahm Pawelzik ebenfalls an und suchte das Gespräch mit der jungen Frau. Wie sich herausstellte, sprach sie Spanisch und übernahm auf der Reise das Dolmetschen. Sie hatte somit ihren Platz gefunden und konnte sich sowohl selbst wertschätzen als auch von den anderen anerkannt werden.

Bürgermeister Günes begrüßte in seiner Rede im Namen der Gemeinden den neuen Pfarradministrator und Pfarrer und freute sich auf die enge und konstruktive Zusammenarbeit von Kirche und Politik. Die Impulse dieser Zusammenarbeit werden das Bestehen und die Weiterentwicklung der Gemeinden Sandhausen, Nußloch und Leimen bereichern. Eine große Schnittmenge sind zum Beispiel die Kindergärten.

Er wünschte Pawelzik Kraft, Geduld, Humor und Gelassenheit für sein neues großes Aufgabenfeld. Mit abschließenden Worten bedankte sich Pawelzik auch bei den Ministranten und beim Gemeindeteam, das im Anschluss zu einem Empfang einlud.

ZUR PERSON

> Pfarrer Bernhard Pawelzik hat die Bereiche Spiritualität, Jugend, Berufung sowie geistliche Prozesse bei Einzelnen und Gruppen als Schwerpunkte. Er wurde 1971 in der nordostpolnischen Stadt Szczytno (ehemals Ortelsburg in Ostpreußen) als fünfter Sohn geboren.

Aufgewachsen ist er in Karlsruhe, wo er in seiner Heimatgemeinde St. Bernhard Ministrant und Sternsinger war und sich außerdem in der Schönstatt-Jugend engagiert hat. Nach der mittleren Reife folgte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Danach machte er sein Abitur und studierte Theologie.

Das Diakonat erfolgte in Engen im Hegau. Drei Jahre war er als Kaplan in Lauda tätig, bevor er am Freiburger Münster als Kooperator und Dekanatsjugendpfarrer begann.

Von 2009 bis 2021 widmete er sich seinem neuen Arbeitsfeld "Berufungspastoral" und war für junge Menschen da, die nach der eigenen Zukunft fragen. Daraus entwickelte sich das "Freiburger Orientierungsjahr", das jungen Menschen wichtige persönlichkeitsfördernde Prozesse ermöglicht und ihnen bei der Orientierung auf ihrem Lebensweg hilft.

Seit 2021 war er leitender Pfarrer der Kirchengemeinde Wiesloch-Dielheim, worauf er auch zum Pfarradministrator der Kirchengemeinde Letzenberg und Walldorf-St. Leon-Rot berufen wurde. Kraft findet er in den Bergen, beim Pilgern – er pilgerte auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela – bei seiner Familie, seinen Freunden und in seiner Priestergemeinschaft "Schönstatt Diözesanpriester".