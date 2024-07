Von Christoph Moll

Sandhausen. Gisela Ziegler kann es noch immer nicht glauben – auch wenn das Geschehen bei ihrem Anruf in der RNZ-Redaktion bereits einige Tage zurückliegt. Die 79-Jährige aus Sandhausen ist einfach so begeistert und dankbar über so viel Menschlichkeit, dass sie das die Welt wissen lassen will. "Ich möchte ein Dankeschön öffentlich machen", sagt die Seniorin. "Gerade in der heutigen Zeit ist das doch besonders."

Was ist geschehen? Zusammen mit einem Partner war die sportliche Rentnerin am vorvergangenen Samstag in der Region mit dem Fahrrad unterwegs. Die ausgewählte Route führte das Duo nach Eichtersheim, ein Ortsteil von Angelbachtal bei Sinsheim im Kraichgau. Im dortigen Schlosspark angekommen, verfinsterte sich plötzlich der Himmel und es begann wie aus Kübeln zu schütten.

"Wir hatten aus Versehen keine Regensachen dabei", erzählt Ziegler, warum sie dort "strandeten". "Und mit dem Bus konnten wir nicht nach Hause fahren, weil man ja keine Fahrräder mitnehmen darf."

Doch dann sei plötzlich ein "Herr um die 50 mit kurzer Hose" gekommen und habe seine Hilfe angeboten. "Er hat jemanden angerufen, der dann mit einem Sprinter vorfuhr." Ein junger Mann – wie sich später herausstellte, ein Angestellter der Elektro-Firma des etwa 50-Jährigen aus dem Raum Wiesloch – lud die Fahrräder ein und fuhr die nassen Radler nach Sandhausen.

"Der junge Mann wollte dafür nichts nehmen, ich konnte ihm nur etwas Trinkgeld geben", erzählt Ziegler, die immer noch verblüfft ist vom Geschehen: "Das war schließlich ein wildfremder Mensch."