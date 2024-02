Sandhausen. (luw) Die Region Heidelberg hilft auch weiterhin dabei, dass es den ukrainischen Soldaten an der Front ein bisschen besser geht. Das ist vor allem Svetlana Lozytska zu verdanken: Die Ukrainerin flüchtete im Frühjahr 2022 mit ihren zwei Kindern aus Kiew und kam in Sandhausen unter, wo die Familie noch immer wohnt.

Mit einer ebenfalls geflüchteten Freundin begann sie, sogenannte Heizkerzen zu basteln: Konservendosen wurden mit Pappe und Wachs gefüllt, was für die Soldaten in den Schützengräben im klirrend kalten Winter eine wertvolle Möglichkeit ist, sich über Stunden zu wärmen. Die RNZ berichtete bereits vor Weihnachten 2022 darüber, woraufhin sich zahlreiche Leser mit Materialspenden meldeten. Nun, über ein Jahr später, sprach die Redaktion erneut mit der 45-Jährigen.

"Erste Heizkerzen an die Front geliefert" betitelte die RNZ vor einem Jahr ihren jüngsten Artikel über die Aktion, die eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst hatte. Insbesondere der Ökumenische Helferkreis Sandhausen brachte sich ein, sammelte auch Geldspenden und leistete logistische Hilfe.

Svetlana Lozytska. Foto: privat

"Im vergangenen Jahr haben wir etwa 600 Kilogramm Heizkerzen verschickt, und in diesem Jahr haben wir bereits rund 400 Kilogramm versandt", berichtet Lozytska nun. Neben diesen beeindruckenden Zahlen hat sie auch weitere gute Nachrichten: "Zu Weihnachten sind mein Mann und seine Eltern aus der Ukraine gekommen."

Ihr Mann war wie berichtet in der Heimat geblieben, um sich um seinen pflegebedürftigen Vater zu kümmern. Nun sind sie in der Hopfengemeinde vereint. Allerdings leben sie momentan zu sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wie die Ukrainerin berichtet: "Trotz der Umstände arbeiten wir weiterhin an der Herstellung von Heizkerzen..."

Aber die Familie sucht nach einer größeren Wohnung, in der im besten Fall auch Hund und Katze erlaubt sind, die man als "integraler Bestandteil der Familie" mitgebracht habe.

Die Kinder haben sich unterdessen gut integriert. Lozytskas 19-jähriger Sohn lernt Deutsch auf B2-Niveau – also auf der dritthöchsten von sechs Stufen – und will das Studienkolleg der Universität Heidelberg besuchen.

"Meine Tochter schließt dieses Jahr die Grundschule ab, ist mit den Mädchen in der Klasse befreundet und kann sich bereits fließend auf Deutsch verständigen", so Lozytska, die selbst auch gerade Deutsch auf B2-Niveau lernt und in einem Restaurant als Aushilfe arbeitet. Am liebsten würde sie aber in einem Büro oder – wie in der Heimat – bei einer Bank arbeiten, sagt sie.

Doch angesichts der Umstände ist die Familie glücklich. "Wir schätzen Deutschland mit seiner schönen Natur, Ordnung und Sauberkeit", sagt sie, "wir mögen auch die netten Menschen". Andererseits: "Mein Herz schmerzt, wenn ich an mein Land denke." Es herrsche aktuell ein "schwerwiegender Mangel an Waffen, den die Besatzer ausnutzen..."