Montag, 18. August 2025

Plus Sandhausen

Gisela Münch feiert heute ihren 90. Geburtstag

Vom Musebrotviertel zog sie in den Dünenweg: Die gebürtige Heidelbergerin Gisela Münch feiert heute in Sandhausen ihren runden Geburtstag.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Gisela Münch feiert heute 90 Geburtstag. Foto: pop

Sandhausen. (pop) Auf einen 90 Jahre währenden Lebensweg kann heute Gisela Münch zurückblicken. Ihren runden Geburtstag feiert sie in einem Haus am Dünenweg, in das sie Anfang der 1960er Jahre gezogen ist. Eine "waschechte" Sandhäuserin ist sie zwar nicht. Aber daraus, dass sie gerne in der einstigen Hopfenhochburg lebt, macht Jubilarin Gisela Münch kein Geheimnis.

Das Licht der Welt

