Mittwoch, 29. Oktober 2025

Diebe sorgen für Horror im "Halloween-Haus"

Masken wurden gestohlen. Ein Zeuge sah Jugendliche. Für friedliche Besucher gibt’s am Freitag dennoch Süßes.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Die weiße Hasen- und die braune Bärenmaske wurden gestohlen. Foto: privat

Sandhausen. (luw) Schon im fünften Jahr lädt Familie Geiger an Halloween die Kinder auf ihr Grundstück ein, das schon als "Halloween-Haus Sandhausen" bekannt ist: Liebevoll-gruselig dekoriert darf man sich hier nicht nur auf manchen Schreckmoment einstellen, sondern warten auch Hunderte Tüten voller Süßigkeiten auf vorzugsweise verkleidete Besucher.

Aber jetzt wurde die Vorfreude auf

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
