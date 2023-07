Sandhausen. (lesa) Zu einer anderen Tageszeit hätte das wohl anders ausgehen können. Am Samstag um kurz vor 20 Uhr sind zwei Autos unmittelbar am bestuhlten, aber leeren Außenbereich der Bäckerei an der Kreuzung von Hauptstraße und Altem Postweg zusammengestoßen. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Ein erst sechs Monate altes Baby wurde aber nach der Kollision zur Sicherheit vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher berichtet davon, dass eine Vorfahrtsmissachtung zu dem Unfall geführt hat. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 24.000 Euro.

Weil bei dem Zusammenstoß – bei den kollidierten Autos handelt es sich um ein E-Auto und einen Benziner – Betriebsstoffe ausliefe, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Sechs Einsatzkräfte der Sandhäuser Wehr streuten diese mit speziellem Bindemittel ab und klemmten überdies die Batterie eines Unfallautos ab. "Kurz und bündig", nannte der stellvertretende Kommandant Jörn Waldschmidt den Einsatz. Nach einer knappen Viertelstunde war er beendet.