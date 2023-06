> Ein Hautnaherlebnis der Forschungseinrichtung Julius-Kühn-Institut verspricht der Tag der offenen Tür am Sonntag. Von 10 bis 16 Uhr stellen sich die beiden Fachinstitute für Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau sowie für biologischen Pflanzenschutz vor. 17 Stationen und Mitmachangebote warten auf die Besucher in der Schwabenheimer Straße 101 nahe der Autobahnauffahrt.

> 50. Geburtstag feiert die Kurpfalzschule am Samstag von 14 bis 17 Uhr. In und um das Schulhaus herum ist laut dem Veranstalter dann für Essen und Trinken sowie für Spiel und Spaß gesorgt.

> Drei Ausstellungen in einem präsentiert das Heimatmuseum im Alten Bahnhof am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Neben der Dauerausstellung zur Bammentaler Ortsgeschichte gibt es im Wechselausstellungsraum eine Schau zum Thema "Leben (fast) ohne Plastik", und zudem bieten die Damen des Eberbacher Spinnzirkels Vorführungen an.

> Sommerfest wird am Samstag bei der Kita am Wald in der Schwimmbadstraße 17 gefeiert. Von 10 bis 13 Uhr begeht der Betreiber SRH Schulen sein "Festelinchen der Tiere" mit kleinen Aufführungen sowie Mitmachaktionen.

Region Heidelberg. Festivals und Konzerte, Jubiläen und runde Geburtstage, Turniere und Wettkämpfe: Diese Vielfalt mit vielen weiteren Höhepunkten ist am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, bei den Veranstaltungen rund um Heidelberg geboten. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht zum Wochenendprogramm in der Region.

Von Benjamin Miltner

Bammental

Dossenheim

> Einen Liederabend mit "Melodien zum Träumen" verspricht der MGV Freundschaft für Samstag. Um 18 Uhr gibt es in der Museumsscheuer bei freiem Eintritt traditionelle Weisen sowie Pop-Songs von verschiedenen Gruppen zu hören.

> Ein Tag der offenen Tür ist am Sonntag bei der Feuerwehr zu erleben. Von 11 bis 18 Uhr gibt es in und um die Gerhart-Hauptmann-Straße 42 unter anderem eine Fahrzeug- und Geräteausstellung, Rundfahrten, eine Spielstraße, Livemusik sowie Vorführungen zum Einsatz von Feuerlöschern.

> Ein Frühstücksgespräch für Alleinerziehende und Interessierte bietet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag im Martin-Luther-Haus an. Um 10 Uhr lautet das Thema "Die Kraft des Reigens", und es ist Tänzerin Rosa Heffner zu Gast. Anmeldung und Infos unter Telefon 0 62 21 / 86 66 53.

Eppelheim

> Eine Krimilesung mit Cay Rademacher ist am Samstag in der Stadtbücherei geboten. Der Autor besucht Eppelheim auf seiner Jubiläumstour und liest ab 19.30 Uhr aus seinem inzwischen zehnten Provence-Krimi "Stille Sainte Victoire". Karten gibt es an der Abendkasse sowie unter Telefon 0 62 21 / 76 62 90 oder 0 62 21 / 76 63 07.

> Musik in der Josephskirche gibt es am Sonntag um 19 Uhr zu hören. Unter dem Motto "Das Feuer weitergeben" werden traditionelle Lieder und Tänze aus Europa aufgeführt. Die Veranstaltung mit dem Folk Trio Majani ist kostenfrei. Um einen Beitrag nach Ermessen wird gebeten.

> Ihr Sommerfest feiert die Turnabteilung des TVE am Sonntag. Auf dem Sportplatz in der Kirchheimerstraße 100 herrscht von 10 bis 22 Uhr Programm.

> Ihren neunten Charity-Lauf richtet die Ahmadiyya-Muslimgemeinde im Zuge der TVE-Feierlichkeiten auf dem dortigen Sportplatz aus. Der Wohltätigkeitslauf startet um 11.15 Uhr für Kinder, um 11.45 steht der Hauptlauf an, und gegen 12.15 Uhr ist die Siegerehrung angesetzt.

Heiligkreuzsteinach

> Das Freilichtfestival "Offenstall Open Air" feiert am Samstag runden Geburtstag. Die 10. Auflage in Lampenhain beginnt um 17 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es dann Livemusik von den Busters Pension Fund mit Ska und Reggae sowie Fish in Trees mit Musik aus allen Epochen und Genres. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

> Ein Chorkonzert veranstaltet der MGV Sängerbund am Samstag um 19.30 Uhr in der Steinachtalhalle. Unter der musikalischen Leitung von Frank Ewald treten verschiedene Formationen wie die Jungsänger und Solistin Anne-Kathrin Pfahl auf, Karten an der Abendkasse.

Leimen

> Rock im Park heißt es am Samstag zum nunmehr 25. Mal im Menzerpark. Von 17 bis 21 Uhr finden bei dem von den Grünen und der GALL organisierten Parkfest Picknickdecken-Konzerte statt mit "Taxi Metropol" und der Rockband der Musikschule. Der Eintritt ist frei, um das Mitbringen eigener Gläser wird gebeten.

> Jubiläum und Gemeindefest steht bei der evangelischen Kirchengemeinde am Sonntag an. Das Philipp-Melanchthon-Haus feiert den 25. Geburtstag, der um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst samt Posaunenchor begangen wird. Im Anschluss wird im Kindergarten – und Gemeindehausgelände bei buntem Programm weitergefeiert.

> Zum Neubürgertreffen für St. Ilgen lädt der Stadtteilverein am Samstag zum Tennisclub (TC) Kurpfalz auf seinem Vereinsgelände "Im Erlengrund 21" ein. Von 15 bis 16.30 Uhr gibt es hier neben Essen und Trinken Infos zum Stadtteil.

Lobbach

> Ein Konzert mit dem Vocalensemble "ConAnima" gibt es am Sonntag in der Klosterkirche Lobenfeld zu hören. Um 17 Uhr singen die Frauen rund um die Gründerin, Sopranistin und Gesangspädagogin Angelika Reinhard geistliche und weltliche Musik aus unterschiedlichen Epochen. Der Eintritt ist frei.

> Pfarrgartenfest feiert die evangelische Kirchengemeinde Waldwimmersbach am Sonntag. Im Pfarrgarten gibt es um 10.30 Uhr zunächst einen Gottesdienst unter Beteiligung von Posaunenchor und der Lobbbacher Chorgemeinschaft, im Anschluss ist für Speis und Trank gesorgt.

> Einen kleinen Pilgerweg wollte das Geistliche Zentrum der Klosterkirche am Samstag anbieten. Über acht bis zehn Kilometer sollte es von 14 bis 18 Uhr durch die Felder, Wiesen und Wälder rund um das Kloster gehen. Die Veranstaltung wurde jedoch abgesagt.

Mauer

> Eine Führung über den "Menschen der Urzeit" gibt es am Sonntag in und rund um das Heid’sche Haus. Am Informationszentrum des Vereins Homo heidelbergensis startet um 14 Uhr der Rundgang zum Zeitenpfad, durch das urgeschichtliche Museum und die Sandgrube Grafenrain – diesmal mit Gerd Eilers.

Meckesheim

> Sein Biergartenfest begeht der Kleintierzuchtverein Mönchzell am Samstag um 17 Uhr auf seiner Anlage. Serviert werden unter anderem Haxen vom Grill.

> Den Ortsmeister im Kegeln ermittelt der TSV am heutigen Freitag und Samstag im TSV-Clubhaus. Auf den dortigen Bahnen geht es am Freitag um 18.30 Uhr und samstags bereits um 10.30 Uhr los. Die Kegelortsmeisterschaft hat gegenüber der letzten Austragung in 2019 neue Wurfzahlen – 30 statt 50 – und man kann Mix-Mannschaften anmelden. Auch Kurzentschlossene können teilnehmen.

> Ein Orgelkonzert für Kinder führt die evangelische Gemeinde am Sonntag um 17 Uhr in der evangelischen Kirche auf. Präsentiert wird "Hänsel und Gretel" von Jörg Fuhr nach der Oper von Engelbert Humperdinck.

> 20. Geburtstag feiert die Bürgergemeinschaft für Meckesheimer und Mönchzeller (MuM) am Sonntag auf dem Marktplatz. Von 10 bis 16 Uhr gibt es dort neben offenen Bürgergesprächen einen Fassanstich samt Freibier sowie ein Quiz.

> Einen Waldspaziergang zu den geplanten Windenergieanlagen im Meckesheimer Forst bietet die Bürgerinitiative "Pro Wald Pro Wind Meckesheim-Mönchzell" an diesem sowie den folgenden vier Sonntagen ein. Treffpunkt ist immer um 10 Uhr an der Salzberghütte.

Neckargemünd

> Sonnwendfeier begeht der Kleingemünder Turnverein (TV) am Samstag ab 17 Uhr auf dem TV-Platz hinter dem Stadion in der Schwimmbadstraße. Neben kulinarischen Angeboten sind die Besucher zum gemeinsamen Volleyball, Tischtennis oder Boule-Spielen eingeladen, und ab 20.30 Uhr wird beim Sommerfest das Sonnwendfeuer entfacht.

> Marktmusik gibt es am Samstag von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz zu erleben. Zum geselligen Bummel auf dem Wochenmarkt gesellen sich Gitarrenklänge von Musikerin Gabi Hillenbrand, bekannt etwa durch die Nußlocher Band "Who Cares" .

> Jubiläum feiert das Reparatur-Café am Samstag im Alten Rathaus in der Hauptstraße 25. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr bietet das Freiwilligenteam um Koordinator Rudolf Atsma bereits zum 50. Mal seinen kostenlosen Reparaturdienst an. Spenden sind erwünscht.

> Sein Kirchencafé öffnet der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Dilsberg am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Auf der Kirchenterrasse der evangelischen Kirche ist neben guter Aussicht auch für einen herzhaften Imbiss sowie für Getränke gesorgt.

> 40-jähriges Bestehen feiert der Neckargemünder Wassersportverein am Samstag. Die Fete im Vereinsheim in der Mühlgasse 12 startet um 14.30 Uhr. Angeboten werden unter anderem Rundfahrten auf der Elsenz, und es findet die Taufe des Fahrschulbootes "Blue Pearl" statt.

Neckarsteinach

> Ein ökumenisches Kirchenstraßenfest feiern die evangelische und die katholische Gemeinde am Samstag und Sonntag in der Kirchenstraße. Am Samstag gibt es ab 16 Uhr Kaffee und Kuchen, am Abend spielt die Band "Die Abend(t)eurer", und es lockt eine Cocktailbar. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche. Ein Kindergottesdienst findet parallel dazu in der evangelischen Kirche statt. Ab 11.15 Uhr gibt es einen musikalischen Frühschoppen mit dem evangelischen Bläserchor. Um 16 Uhr startet das Entenrennen in der Steinach. Auch Zauberer Seppl ist beim Programm bis 18 Uhr mit von der Partie.

Nußloch

> Das Berkfest organisiert die Jugendbeteiligung Nußloch am Samstag zum zweiten Mal im Max-Berk Stadion. Dort gibt es um 16.30 Uhr ein Handballspiel zwischen Nußlochern und Gästen aus der neuen Partnerstadt Zwenkau. Eine Stunde später startet der eigentliche Festbetrieb, und um 19 Uhr spielt die Band "Annimels". Der Eintritt ist frei. Das für den gleichen Tag geplante internationale Sportfest ist abgesagt worden.

> Schulfest feiert die Schillerschule in der Dreikönigsstraße 18 am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Neben Essen und Trinken vom Förderverein werden auch zahlreiche Aktivitäten und Spiele vorbereitet.

Sandhausen

> Pfarrfest und Jubiläumsgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen werden am Sonntag in und um die Dreifaltigkeitskirche gefeiert. Nach der Messe – mitgestaltet von allen Chören – um 10.30 Uhr folgt um 12 Uhr Musik vom evangelischen Posaunenchor, später auch vom katholischen Kirchenchor. Für Kinder gibt es unter anderem Stockbrot.

> 50 Jahre Kindergarten St. Elisabeth feiert die Einrichtung am Samstag. Es beginnt mit einem "Zeitreise"-Festgottesdienst um 11.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Im Anschluss wird im Kindergarten bewirtet.

> Ein Tauffest feiern wollte die evangelische Kirchengemeinde am Samstag um 10 Uhr auf dem Gelände des Kindergartens Schatzkiste. Die Veranstaltung fällt nun aufgrund der geringen Anzahl von Anmeldungen aus.

Schönau

> Ein Jedermannturnier richtet der Schützenverein am Samstag in seinem Schützenhaus aus. Beginn für alle Hobbyteilnehmer – Sportschützen sind nicht zugelassen – ist um 10 Uhr. Die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr erwartet.

Spechbach

> Eine Exkursion zum Insektenschutz bietet der Naturheilverein Spechbach am Samstag um 16 Uhr an. Bei der zweistündigen Tour sollen das Blühbrachenprojekt der Bürgerstiftung Wiesloch und der Wildbienengarten Schatthausen in Augenschein genommen werden. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Wolfstraße. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 0 72 63/ 91 91 93 oder per E-Mail an die Adresse sonja.aufdemberge@nhv-spechbach.de

> Diamantenes Priesterjubiläum begeht Subisidiar Pfarrer Martin Vogelbacher von der katholischen Kirchengemeinde am Sonntag. Um 16 Uhr wird ein besonderer Gottesdienst gefeiert – samt anschließendem Stehempfang gegen 17.30 Uhr im Pfarrzentrum.

Wiesenbach

> Ein Forschungsprojekt am Biddersbach wird am Samstag, 10 Uhr, mit der Beprobung des Gewässers fortgesetzt. Ziel ist es, mehr über den ökologischen Zustand der Bäche in der Region zu erfahren. Anmeldung und mehr Infos unter Telefon 0 62 21 / 16 48 41 oder per E-Mail an bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net

> Ein Zirkus-Schulfest veranstaltet die Panoramaschule am Samstag. Ab 14 Uhr heißt es "Manege frei" auf dem Pausenhof. Neben einer "großen Zirkusshow" und einem Spieleparcours gibt es bis 18 Uhr Kaffee, Kuchen, Hotdogs und Eis.

Wilhelmsfeld

> Ihren Tag der offenen Tür begeht die Feuerwehr am Sonntag vor der Odenwaldhalle. Von 10 bis 17 Uhr ist dort Programm geboten. Unter anderem kündigen die Veranstalter folgende Attraktionen an: Einen Frühschoppen, einen Malwettbewerb für Kinder, eine Hüpfburg, einen Brandsimulator, Livemusik sowie eine Fahrzeug- und Geräteschau.