Weinheim. (zg/cab) In Weinheim steht die Kerwe in den Startlöchern. Das größte Sommervolksfest der Bergstraße beginnt am Freitag in zwei Wochen, am 9. August, und geht vier Tage bis einschließlich Montag, 12. August. Wieder wird eine Mischung geboten aus Straßenparty und Brauchtum – das macht das Fest mitten in der Stadt seit über 60 Jahren aus.

Der Heimat- und Kerweverein hat wieder das offizielle Programm mit den traditionellen Programmpunkten veröffentlicht. Aber die Weinheimer Kerwe ist natürlich mehr: Der Rummel inmitten der Altstadt mit etwa 60 Schaustellern rund um den Marktplatz, mit dem 37 Meter hohen Riesenrad fast auf Augenhöhe zu den beiden Burgen, mit dem Autoscooter an der Stadtmauer: Das gibt es laut Stadtsprecher Roland Kern in der ganzen Region nicht.

Die Kerwe besteht aber auch aus einer Fülle von Straußwirtschaften und Ausschankbuden in den Gassen rund um den Marktplatz, der selbst natürlich eine eigene große Straußwirtschaft ist. Die Wirte sind auf Ansturm gewappnet. Im Café Florian legen DJs auf und als Highlight am Kerwemontag wieder der Ex-Fußballprofi Markus Babbel als DJ Bavaria. Zwischen Schloss und Gerberbachviertel sind es mehr als 20 Straußwirtschaften. Die Tendenz ist also wieder steigend.

Im Gerberbachviertel wird es wieder kein Durchkommen geben. Foto: zg

Die Kerwe beginnt wie immer am Freitag um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Die drei Böller der Bürgerwehr von der Windeck her sind dabei quasi der Startschuss. Die Kerwe wird dann vom Balkon des Alten Rathauses aus gemeinsam mit Ehrengästen und zu den Klängen der Musikkapelle Gorxheimertal eröffnet.

Die Heimatvereine der Region treffen sich zum Kerwetanz, und die Ehrengäste sind an den Langen Tisch eingeladen, der im Gerberbachviertel vor dem Kerwehaus steht. Dann kann’s losgehen mit den tollen Tagen, für die viele ehemalige Weinheimer eigens in die alte Heimat zurückkehren.

Übrigens: Auch die steile Kerwerutsche über die Höllenstaffel wird wieder aufgebaut – das Fahrgeschäft mit dem kleinsten Preis, aber gewiss nicht dem kleinsten Nervenkitzel.

Zum Traditionsprogramm gehört auch der Seniorenfrühschoppen am Samstag, 10. August, ab 11 Uhr im Kerwehaus, das Kinderfest der "Weinheimer Blüten" am selben Tag unter der Großen Zeder und die Gerberbach-Regatta am Kerwemontag um 15 Uhr. Aber auch das Kerwekonzert der Stadtkapelle unterm Ginkgobaum im Schlosspark am Sonntag um 16 Uhr darf nicht fehlen.

Das Kerwehaus in der Münzgasse ist die Keimzelle der Kerwe, aber auch das Zentrum des Gerberbachviertels. Dort werden tagsüber Traditionsveranstaltungen angeboten. Abends steht Live-Musik auf dem Programm. Einen Kultstatus genießen am Sonntagabend die "Alien Brainsuckers" mit "Cool Rock aus Weinheim". Das sollte man noch mal genießen, denn die Band ist auf Abschiedstournee.

Grundsätzlich ist die Bandbreite der Straußwirtschaften und deren Programm groß und bunt. Das "Ego" etabliert sich am neuen Standort in der Schweizgasse, in Nachbarschaft zur "Biker-Bar". Am Zugang vom Marktplatz her ins Gerberbachviertel warten nach wie vor die "Blüten" in der Kerwescheuer und direkt daneben die stilvolle Ulner Kapelle.

Mitten hinein in die Fröhlichkeit: Rund 60 Schausteller haben sich angesagt. Foto: zg

Dort im "Dachi" gibt es Neuerungen. Denn Wein- und Veranstaltungsprofi Bastian Bürner lässt seine Gäste dieses Jahr vom Team "Kaiser und Flick" bekochen, die für ein paar Tage von der Wachenburg runter ins Kerwegeschehen wechseln. Auch neben der Kerwerutsche wird ausgeschenkt.

Feines Feiern ist in der Münzgasse bei "1720" angesagt – mit den besten Winzern aus der Pfalz, diesmal ausgeweitet auf den Platz im Quergässchen. In der Lohgasse serviert die "Gschmacksach‘" wahre Gaumenfreuden auf den Tellern zu erlesenem Wein. Bei "Bjørns" am Siegfried-Hirsch-Platz werden hochwertige Wein aus der Pfalz vom Weingut Braun aus Meckenheim und regionales Bier von der Lobdengau-Brauerei aus Ladenburg ausgeschenkt. Daneben wird Frisches aus der "Weinheim Spritz" angeboten. Mit dem "Schnellen Bier" und dem "Flaschenkind" wird die Judengasse erneut zur Erlebnismeile im Gerberbachviertel. In der Münzgasse, im Hof der Firma Franzmann, kehrt die "Zansibar" mit Live-Musik zurück. Und am Roten Turm befindet sich "LaBar" der TSG-Leichtathleten.

Am Samstag und am Montag ist darüber hinaus Disco im Templerhaus neben dem Kerwehaus. Das Café "Männl am Hexenturm" bietet ein Kerweprogramm, der Schlosshof mitsamt dem Mio-Kiosk ebenso – und natürlich der Hutplatz mit Live-Musik am Freitag und Sonntag – mit den "Boogie Pilots" und "Used".

Nach einer Kerwepause bietet auch die Evangelische Kirche in der Hauptstraße am Sonntag und am Montag wieder Kaffee und ihren berühmten Streuselkuchen an. Und auch das Schloss-Restaurant trägt zum Kerweprogramm bei mit "Beats & Ronnic" an den Wochenend-Abenden und am Sonntagmittag mit einer Fiesta Espanola und Roberto Moreno. Ob die "Nacht der 1000 Lichter" des Kerwevereins im Schlosspark am Samstagabend stattfindet oder nicht, hat der Verein noch nicht offiziell bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren fiel sie oft der Trockenheit zum Opfer – oder zwei Jahre lang (wie die ganze Kerwe) der Corona-Pandemie.

Für die Besucher werden an den Kerwetagen Zusatzfahrten des Busverkehrs eingerichtet. Damit man die Kerwe genießen und das Auto zu Hause stehen lassen kann.