Von Günther Grosch

Weinheim. Seit 50 Jahren stehen sie im Dienst der guten Sache. Die aktuell 72 Mitglieder des Rotary Clubs Weinheim (RCW) hatten am Wochenende allen Grund zum Jubilieren. Mit Distrikt Governor Manuela Angel, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas Weikert, sowie OB Manuel Just an der Spitze war die Liste der Festredner auf