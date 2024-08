Region Heidelberg. (luw/bmi) Petrus ist am ersten August-Wochenende rund um Heidelberg gefragt. Unter den Veranstaltungen der Region für Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, sind mit dem Dossenheimer "Rock im Bruch" und der Dilsberger "Groove night" auf der Burgbühne zwei Höhepunkte, die definitiv gutes Wetter verdient hätten. Eine Übersicht:

Dossenheim

> Rock im Bruch ist am Samstag wieder im Steinbruch Leferenz angesagt. Auf Einladung des Vereins zur Pflege der Live-Musik treten die Deep-Purple-Tribute-Band "Demon’s eye" sowie "Tribubu" mit einer elektrischen Fusion aus Rumba, Folk, Blues, African Beat und anderen Einflüssen auf. Einlass ist ab 16 Uhr, ein kostenloser Bus-Shuttle wird ab dem Hallenbad und der Haltestelle "Dossenheim-Süd" angeboten. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei Schreibwaren Faludy und in der Buchhandlung Worring sowie im Internet unter www.limudo.de

> "Sehnsucht Süden" lautet das Motto eines Konzerts, das die Gemeindebücherei für Samstag ankündigte. Der für 20 Uhr geplante Auftritt von Gitarrist Maximilian Mangold und Tenor Clemens Löschmann in der Museumsscheuer fällt aus.

> Einen Gottesdienst für Aufgeweckte veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag im Innenhof der Kirche. Nach der 30-minütigen Messe gibt es für die Besucher Espresso.

Eppelheim

> Das Repair-Café öffnet am Samstag im Haus der Begegnung. Von 13 bis 17 Uhr versuchen Ehrenamtliche wieder kaputten Dingen neues Leben einzuhauchen.

Leimen

> Kaputten Dingen neues Leben einhauchen kann man am Samstag im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen. Dort öffnet um 14 Uhr das Repair-Café, wo Ehrenamtliche beim Ausprobieren und Tüfteln helfen.

Lobbach

> Ein Brahms-Konzert gibt es am Sonntag in der Klosterkirche Lobenfeld zu hören. Um 17 Uhr führen Alexandra Netzold, Violoncello und Brigitte Becker, Klavier, berühmte Werke der Celloliteratur auf. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Mauer

> Der Reparatur-Treff der Gemeinde findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Kinderkrippe Rappelkiste statt. Um Anmeldung per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 06226/92200 wird gebeten.

> Urzeitgeschichte erleben können Interessierte am Sonntag im und ums Heid’sche Haus. Dort veranstaltet der Verein Homo heidelbergensis um 14 Uhr seine Führung "Vom Menschen der Urzeit". Robert Böhm geleitet unter anderem zum Zeitenpfad und in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Gockelfest feiert der Kleintierzuchtverein C457 Mönchzell am Samstag und Sonntag. Am Samstag ab 17.30 und am Sonntag ab 11.30 Uhr werden knusprige Hähnchen vom Grill angeboten; aufgrund der hohen Temperaturen und zum Schutz der Tiere findet keine Jungtierwerbeschau statt.

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Volkssternwarte am Samstag ein. Ab 14 Uhr bietet das Sternwartenteam Führungen an, wobei die astronomischen Instrumente sowie Forschungsschwerpunkte erläutert werden. Bei klarem Himmel wird auch versucht, die Beobachtung von Sternen und Planeten am Tage zu ermöglichen.

Neckargemünd

> Die Dilsberger Groove Night geht in ihre dritte Runde. Am Samstag treten ab 18 Uhr auf der Burgbühne Dilsberg die Bands "The Lost Capodastros!", "Unexpected" und "Muka And Friends" auf. Als "Special Guests" werden "Miss Daisy and her Backseat Lovers" angekündigt. Das Programm dauert bis 22 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei; der Gesamterlös aus Spenden und der Bewirtung geht an die Neckargemünder Tafel.

> Alphornbläser sind am Sonntag auf der Kirchenterrasse der evangelischen Gemeinde zu hören. Dort findet von 12 bis 17 Uhr das Kirchen-Café, das als Treffpunkt für Einheimische und Gäste gilt.

> "Finissage" feiert die Fotografie-Ausstellung "Begegnungen mit Menschen und Tieren" von Norbert Becke in der Villa Menzer am Sonntag. Los geht’s um 11 Uhr, unter anderem mit einem Grußwort des neuen Bürgermeisters Jan Peter Seidel – seine erste öffentliche Rede nach dem Amtsantritt zu Monatsbeginn.

> Weltmusik zum Wochenmarkt wird am Samstag auf dem Marktplatz geboten. Von 10.30 bis 12.30 Uhr tritt das Trio Oksana Melnyk, Larisa Didenko und Bohdan Telizhenko auf: Die Ukrainer spielen auf Saxofon, Flöte, Gitarre und Akkordeon.

> Die Burg ruft – am Sonntag findet eine Führung durch die Feste Dilsberg statt. Die Tour durch die Gemäuer umfasst neben Geschichte samt Anekdoten auch den Gang durch den Brunnenstollen. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

Nußloch

> Zur Sommerkirche laden die evangelischen Gemeinden Nußloch, Leimen, St. Ilgen und Sandhausen am Sonntag. Um 8.45 Uhr wird – bei gutem Wetter – Waldgottesdienst am Brunnenfelds gefeiert.

Sandhausen

> Fischerfest feiert er Angelsportverein am Samstag und Sonntag auf seinem Vereinsgelände im Lattweg 63. Fischspezialitäten zum Verzehr vor Ort und zum Mitnehmen werden am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr angeboten.

Spechbach

> "Honig im Kopf" heißt der Film, der am Samstag beim Open-Air-Kino auf dem Rathausplatz gezeigt wird. Der Förderverein Specht lädt ab 20 Uhr bei freiem Eintritt dazu ein; der Film beginnt bei Einbruch der Dunkelheit. Getränke und Snacks werden angeboten. Bei schlechtem Wetter wird der Film im Rathaus gezeigt.