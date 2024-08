Ladenburg. (stu) Solch einen sportlichen Erfolg bei den Olympischen Spielen hat es für einen Ladenburger noch nie gegeben. Jannik Kohlbacher, Handball-Nationalspieler der Rhein-Neckar-Löwen, kehrt mit einer Silber-Medaille von Paris nach Ladenburg zurück, wo Kohlbacher mit seiner Familie seit rund drei Jahren wohnt. Der Kreisläufer wuchs zwar in Birkenau im hessischen Odenwald auf, aber jetzt ist Ladenburg seine Heimat, wo sich Kohlbacher und seine Familie sehr wohlfühlen.

Oft sieht man den Handballstar – wenn er nicht gerade im Training oder auf Reisen ist – mit seinem Hund am Neckarvorland "Gassi" gehen. Er hat sich an seinem neuen Wohnort sehr gut eingelebt, weiß sein Vermieter Jochen Quintel zu berichten, der sich über den Erfolg seines sportlichen Mieters ebenfalls sehr freute.

Auch der Bürgermeister der Stadt, Stefan Schmutz, schaute an seinem Urlaubsort an der Nordsee das Endspiel an, das Deutschland gegen Dänemark mit 26:39 verloren hat. "Der Erfolg der Mannschaft und unseres Mitbürgers Jannik Kohlbacher ist für unsere Stadt historisch", sagte Schmutz der RNZ.

Das Stadtoberhaupt wird den Silbermedaillen-Gewinner zum Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Ladenburg einladen. "Das wird vermutlich nach dem Altstadtfest sein", sagte Schmutz, der sich wünscht, dass der prominente 29-Jährige dem Handballsport noch eine Weile erhalten bleibt, und viele Kinder in der Handballabteilung der Ladenburger Sportvereinigung dem Erfolg von Kohlbacher nacheifern.