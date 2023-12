Eppelheim. (fhs) Zu einem der regionalen Mahnfeuer der Bauernverbände in ganz Deutschland haben sich auf dem Areal gegenüber des Eppelheimer Wasserwerks am Montagabend rund 50 Landwirte sowie Bürgerinnen und Bürger zusammengefunden. Das Feuer an der Landesstraße L543 wurde im Feierabendverkehr von vielen passierenden Pkw-Fahrern bemerkt. "Genau das wollen wir bewirken: Deutlich machen, dass es reicht", erklärt Mitorganisator Landwirt Christian Treiber aus Eppelheim.

Zusammen mit seinem Plankstadter Kollegen Jürgen Emmert und Landwirt Holger Koch aus Edingen-Neckarhausen hatte Treiber auf die Schnelle eine Ladung Strohballen organisiert, bei Ordnungsamt und Feuerwehr das geplante Mahnfeuer angemeldet und auch Hans-Peter Helmling dafür gewonnen, einen Tisch heißer Getränke vor Ort zu bringen. Reden wurden in Eppelheim keine gehalten. "Es soll ein stiller Protest sein", erläuterte Treiber und bezifferte, was das Streichen der Kfz-Steuerbefreiung bei Schleppern im Fall eines Landwirts bedeutet, der drei davon benötigt – bei rund 900 Euro Steuern pro Jahr seien das beinahe 3000 Euro Mehrkosten.

Hinzu komme, dass Landwirte auch auf den Zuschuss zum Ausgleich der höheren Mineralölsteuer bei Diesel verzichten sollen. "Ursprünglich hatten wir den erhalten, weil dieser Steueranteil ja für Straßenbau verwendet wird. Weil Trecker zu 90 Prozent auf Ackerflächen fahren, bekamen wir die Befreiung." Bei Bio-Bauern mit Bedarf an mehr mechanischer Bodenbearbeitung kämen so schnell 5000 bis 7000 Euro mehr pro Jahr hinzu, erläutert Bauer Koch. Der Eppelheimer Stadtrat sowie Landwirt Horst Fießer ergänzte die Stellungnahme der Kollegen mit den Forderungen der Bauernverbände. Simon Stephan, Sprecher der Eppelheimer Landwirte, kündigt an, dass man sich an den für 8. Januar geplanten bundesweiten Protesten und Straßenblockaden mitbeteiligen werde, wenn die Regierung nicht auf die Forderungen der Landwirte eingehe.

