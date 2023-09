Von Rudi Kramer

Rettigheim. Wir schreiben den 14. Oktober 1972. In der "Fußgängerzone in der Rettigheimer Altstadt" wird die erste Kerwe nach neuer Zeitrechnung eröffnet. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und feiert die vom Turn- und Sportverein zu neuem Leben erweckte Kerwe.

Die zündende Idee kam von Manfred Hess, heute 92 Jahre alt, der sich noch genau erinnert, wie er als Gebietsleiter einer Schweizer Firma im süddeutschen Raum unterwegs war und dort die fröhlichen Dorffeste miterlebte. "So etwas muss doch auch in Rettigheim möglich sein," dachte er sich, und trug seine Idee seinen Sportsfreunden vor, unter anderen Bruno Förderer, Anton Kretz, Helmut Hoffner, Hermann Josef Reiß, Vinzenz Metzger und Wolfgang Östringer.

Eine Drehorgel, wie im Bild von 1988, gehörte früher fest zur Eröffnung der Rettigheimer Kerwe. Foto: rka

Corona hat der Kerwe leider ein Jahr "gestohlen", sodass man erst in diesem Jahr die 50. Kerwe feiern kann. Blättert man aber in den Geschichtsbüchern, so erfährt man, dass die Kerwe als Jahrtagsfeier der Weihe der Kirche schon im frühen 18. Jahrhundert gefeiert wurde, im Gottesdienst und dann als Fest der Geselligkeit mit Tanz. Aber auch in früheren Zeiten fiel die Kerwe "ins Wasser": so im Notjahr 1816, als der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien auch den Rettigheimer Himmel verdunkelte. Oder im Revolutionsjahr 1849, als der Kriegszustand den Kerwerummel untersagte. Oder in den harten Jahren des Ersten Weltkriegs.

Zwischen den beiden Weltkriegen beherrschten auf der Kerwe vor allem die auswärtigen Händler die Szene, der Marktschreier von Eschelbach, die "Brockenfrau" mit ihren spärlichen Süßigkeiten, das "Babbele von Wiesloch" mit ihrer Schießbude und der "Steinsfurter Heinrich" mit seiner Reitschule. In so manchem Hinterhof war eine Straußwirtschaft eingerichtet, in den Lokalen wurde von der Jugend der Kerwekuchen, der "Bund" herausgetanzt. Aufgabe der Kerweborscht war es, eine Strohpuppe in alte Frauenkleider zu hüllen und als Kerweschlumpel irgendwo aufzuhängen. Sie galt als Symbol der Kerwe.

Viele Jahre lag die Kerwe in einer Art Dornröschenschlaf. Am Kerwewochenende drehte sich lediglich ein Kettenkarussell, die Rettigheimer kehrten in den örtlichen Gaststätten "Engel", "Krone" und "Rose" ein. Im Oktober 1972 feierte die Rettigheimer Kerwe dann endlich "Auferstehung". Initiatoren waren die Verantwortlichen des TSV. Es wurde ein wahres Volksfest für Jung und Alt – und das bei herrlichem Herbstwetter.

Das Ritual hat man beibehalten: Abholung der Kerweschlumpel mit dem Musikverein, Böllerschüsse aus der historischen Kanone, Rede der Kerweborscht, Fassanstich, Ausschank von neuem Wein und Ausgabe gebackener Kleeblätter. Fast drei Jahrzehnte gehörte auch die Drehorgel zum Zeremoniell. Auch bei den Weinhoheiten und den politischen Amtsinhabern waren die Eröffnungen immer sehr beliebt. Gleichberechtigung war großgeschrieben: So gesellten sich zu den Kerweborscht bald die Kerwemaid.

Bald hatte sich herumgesprochen, dass man bei der Kerwe die Vereinskasse aufpolieren kann. Und so vermehrte sich die Zahl der beteiligten Gruppen und Vereine von Jahr zu Jahr, sodass sich die Dorfmitte in eine bunte Zelt- und Budenlandschaft verwandelte. Im Jubiläumsjahr sind mit von der Party: Partnerschaftsverein Mühlhausen–St. Etienne de Montluc, Sängerbund, Musikverein, TSV mit den Abteilungen Fußball, Frauengymnastik, Tischtennis, Gewichtheber, der Chor "New Voice", "Wein, Weib und Gesang", der Heimatverein, die Bürgerwehr, das Jugendzentrum "Focus" und der "Rettigheimer Kunst- und Kulturagentendienst". Viel Spaß für Kinder bietet schon seit Jahrzehnten die Schaustellerfamilie Traber.

Das Wetter nahm in den ersten Jahren wenig Rücksicht. "Schließlich schloss man einen Pakt mit Petrus", wie der unvergessene Günter Östringer in der RNZ schrieb, und verlegte die Kerwe auf das letzte September-Wochenende. Weiterer Vorteil: Wegen der Zeitumstellung bekam man eine Stunde mehr zum Feiern.

Daneben sollte die Unterhaltung nicht zu kurz kommen. So lud man in den ersten Jahren noch zum Kerwetanz ins Café Kattermann und in die Turnhalle ein, später erfreute man die Besucher mit Klängen von Blasmusik über Schlager bis zu Rock und Pop. Unvergessen sind die Abende mit "The Chains Family" und der Dixiband "New Stars".

Verbunden mit der Kerwe war in vielen Jahren ein Flohmarkt, bei dem man viele Raritäten erwerben konnte. Neben dem eigenen Vergnügen dachte man auch an die Not vieler Menschen. So gab es auf der Kerwe Aktionen für Schwester Corsina, die in Chile für die Ärmsten der Armen sorgte, sowie für die "Aktion Sorgenkind".

Sehr beliebt ist in jedem Jahr der Schätzwettbewerb, bei dem es um das punktgenaue Schätzen geht, beispielsweise beim Gewicht des Kerwekomitees oder einem Baumstamm. In verschiedenen Jahren durfte man auch Skulpturen des Walldorfer Bildhauers Willi Schneider schätzen oder das Gewicht alter, bäuerlicher Gegenstände. Auch die Wettbewerbe wurden von vielen Schaulustigen bejubelt, das Hindernisrennen mit Schubkarren, das Fußballkegeln, das Torwandschießen, das Zielwerfen mit Tennisbällen oder das Zerstören einer Büchsenpyramide. Rettigheim freut sich auf seine 50. Kerwe und wird mit Plakaten und einem Quiz auf der Kerwe daran erinnern.