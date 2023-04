Wie berichtet waren Hunderte Vodafone-Anschlüsse in Eppelheim seit dem 13. März von Ausfällen infolge "elektromagnetischer Strahlung" betroffen. Am vergangenen Dienstag teilte Vodafone dann auf Anfrage der Redaktion mit, dass diese Störung wieder behoben sei.

Eppelheim. (luw) Jetzt aber wirklich: Nach Auskunft des Telekommunikationsunternehmens Vodafone sind nun auch die letzten Störungen in der Freiherr-von-Drais-Straße behoben. "Die Reparaturarbeiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden", meldete Vodafone-Sprecher Helge Buchheister gegenüber der RNZ.

Wie berichtet waren Hunderte Vodafone-Anschlüsse in Eppelheim seit dem 13. März von Ausfällen infolge "elektromagnetischer Strahlung" betroffen. Am vergangenen Dienstag teilte Vodafone dann auf Anfrage der Redaktion mit, dass diese Störung wieder behoben sei.

Daraufhin jedoch meldete sich eine Eppelheimerin aus der Freiherr-von-Drais-Straße: Sie widersprach der Darstellung des Unternehmens und berichtete, dass ihr Internetanschluss weiterhin nicht funktioniere.

Die RNZ konfrontierte das Unternehmen daher noch einmal, worauf eine Entschuldigung von Sprecher Buchheister folgte: "Bedauerlicherweise kam es bei der Störungsaufnahme am 14. März zu einem Missverständnis. Die Störungsmeldung des Kunden wurde falsch zugeordnet und dann kurze Zeit später intern als behoben markiert."

Tatsächlich seien neben den durch "elektromagnetische Strahlung" bedingten Ausfällen weitere vier Vodafone-Kunden von einer "kleineren Störung" infolge eines defekten Kabelverzweigers betroffen.

Doch die hierfür notwendigen Tiefbauarbeiten wurden offenbar umgehend angegangen. Nur 24 Stunden nach dieser Erklärung erfolgte laut Buchheister die abschließende Reparatur.

Update: Montag, 3. April 2023, 20.11 Uhr

Internet-Ärger bei Vodafone geht weiter

Eppelheim. (luw) Fehlende Internet- und Telefonverbindungen sorgen weiter für Ärger: Entgegen der Mitteilung von Vodafone gibt es weiterhin Störungen. Wie berichtet waren Hunderte Vodafone-Anschlüsse in Eppelheim seit dem 13. März von Ausfällen infolge "elektromagnetischer Strahlung" betroffen.

Ein Sprecher des Telekommunikationsunternehmens hatte am vergangenen Dienstag gegenüber der RNZ erklärt, dass diese Störung nun behoben sei. Daraufhin meldete sich jedoch eine Leserin aus der Freiherr-von-Drais-Straße: Sie habe weiterhin keine Internetverbindung.

Also fragte die Redaktion erneut bei dem Unternehmen nach. Dessen Sprecher Helge Buchheister erklärte dazu nun: "Es handelt sich dabei um eine weitere kleinere Störung, von der vier unserer Kunden betroffen sind." Ein Kabelverzweiger sei defekt, der ausgetauscht werden müsse. Dazu wiederum seien Tiefbauarbeiten erforderlich. "Unser Servicepartner vor Ort ist informiert", so Buchheister. Wann die Arbeiten beginnen, sei allerdings noch nicht bekannt.

"Missverständnis" bei Zuordnung

"Wir behandeln die Störung aber mit Priorität", beteuert er. Und weiter: "Bedauerlicherweise kam es bei der Störungsaufnahme am 14. März zu einem Missverständnis." Die Störungsmeldung des Kunden sei "falsch zugeordnet" und kurz darauf "intern als behoben markiert" worden. "Das sollte natürlich nicht passieren, für den Fehler möchte ich mich bei den betroffenen Kunden entschuldigen", sagt der Vodafone-Sprecher.

Wie berichtet steht von Ausfällen betroffenen Kunden nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) ab dem dritten Tag eine Entschädigungszahlung zu: am dritten und vierten Tag der Störung jeweils fünf Euro oder zehn Prozent des Monatspreises für den entsprechenden Anschluss; ab dem fünften Tag sogar zehn Euro beziehungsweise 20 Prozent. Diese müssen bei der jeweiligen Kundenbetreuung eingefordert werden, um Anspruch darauf zu erhalten.

Update: Freitag, 31. März 2023, 20 Uhr

Bei Netzausfall gibt’s Geld zurück

Erneut gab es eine Störung bei Vodafone. So wird die Entschädigung gezahlt.

Eppelheim/Region. (luw) Immer wieder sorgen Ausfälle von Internet und Festnetztelefon für Unmut bei den Betroffenen. So auch in den vergangenen zwei Wochen in Eppelheim, wo für Vodafone-Kunden eine "Großraumstörung" auftrat. Ein RNZ-Leser berichtete unter Berufung auf den Kundenservice des Unternehmens von 440 betroffenen Haushalten; mit seiner Zuschrift reagierte er auf einen Bericht über einen Ausfall im Sandhäuser Vodafone-Netz, der sogar drei Wochen angedauert hatte. Und er weist auf die Möglichkeit einer Entschädigung hin, die allerdings ausdrücklich beim jeweils verantwortlichen Unternehmen eingefordert werden muss: Bis zu zehn Euro täglich winken.

Die noch bessere Nachricht für alle betroffenen Eppelheimer kam am gestrigen Dienstag auf Anfrage: Wie Vodafone-Sprecher Helge Buchheister berichtete, sei die eingangs genannte Störung nun behoben. Scheinbar zufällig wurde die bis dato mehrere Wochen ausgefallene Verbindung damit weniger als 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme seitens der RNZ wiederhergestellt. Ebenso im geschilderten Sandhäuser Fall vergangene Woche, wo für über ein Dutzend Haushalte Fernseh-, Internet- und Festnetzanschlüsse lahmgelegt waren: Noch am Erscheinungstag des Artikels wurde die Störung behoben.

Vor diesem Hintergrund wies ein Leser auf das Telekommunikationsgesetz (TKG) hin: "Danach steht den Betroffenen eine entsprechende finanzielle Entschädigung ab dem dritten Tag nach der angezeigten Störung zu." Dies bestätigt Vodafone-Sprecher Buchheister: "Gemäß TKG muss eine Störung innerhalb von zwei Tagen behoben sein." Ist das nicht der Fall, kann der Kunde ab dem dritten und vierten Tag jeweils fünf Euro oder zehn Prozent des Monatspreises für den Anschluss einfordern; ab dem fünften Tag stehen Betroffenen sogar zehn Euro beziehungsweise 20 Prozent täglich zu. "Dafür müsste man sich selbstständig an die Vodafone-Kundenbetreuung wenden", so der Sprecher.

Und warum war es nun zu dem Ausfall in Eppelheim gekommen? Laut Buchheister "störte eine elektromagnetische Einstrahlung" die Anschlüsse von 150 Kunden. "Ein solcher ,Ingress’ entsteht über beschädigte oder unzureichend abgeschirmte Netzabschnitte, Bauelemente oder Buchsen, die sich auch im Verantwortungsbereich von Hauseigentümern befinden können", so Buchheister: "Die elektromagnetische Strahlung wirkt so auf das Kabel ein, dass der Datenfluss bei Anschlüssen stark beeinträchtigt wird." Da sich dies auf den weiteren Netzbereich ausgewirkt habe und die Eingrenzung "trotz intensiver Messungen sehr zeitaufwendig" gewesen sei, habe man Internet- und Telefonieanschlüsse für alle Betroffenen erst am Dienstag wiederherstellen können.