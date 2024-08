Von Axel Sturm

Ladenburg. Das zweitägige Ladenburger Musik-Festival auf der Festwiese werde "eine Riesen-Party – eben einfach ein Knaller", zeigte sich Dennis Gissel von der Hirschberger Veranstaltungsagentur "DeMi-Promotion" zuversichtlich. Nach einer mehrjährigen Pause finden am heutigen Freitag und am morgigen Samstag zwei Konzerte statt, die die Fans von zwei Musikrichtungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, ansprechen.

Am heutigen Freitag sind die Tech-Rapper von "Deichkind" erstmals auf der Festwiese in Ladenburg zu Gast, um ihre spektakuläre Live-Show zu zeigen. Am Samstag grüßen dann die Fans der Schlager-Ikone Dieter Thomas Kuhn erneut ihr Idol auf der Festwiesen-Bühne, die seit Dienstag von den Technikern aufgebaut wurde.

Dieter Thomas Kuhn ist am Samstag nicht das erste Mal in Ladenburg zu Gast. Für ihn und die Hip-Hop- und Electropunk-Formation „Deichkind“ sowie die rund 17 000 erwarteten Fans ist auf der Festwiese alles vorbereitet, darunter eine 36 Meter breite Bühne. Foto: stu

"Der Aufbau hat reibungslos geklappt, und ich hoffe, dass die Anwohner nicht allzu sehr gestört wurden", sagte Gissel beim Vorort-Termin am Donnerstag. Er war wegen der gigantischen Ausmaße der Bühne überrascht. "So eine große Bühne, die 36 Meter breit, 15 Meter tief und 18 Meter hoch ist, hatten wir noch nie auf der Festwiese", meinte der Veranstaltungschef. Er rechne am Freitag mit rund 7000 Besuchern. Alle Anwohner der Festwiese erhielten als "Entschädigung für eventuelle Unannehmlichkeiten" Freikarten für das "Deichkind"-Konzert.

Klassiker sind in Ladenburg die Konzerte von Dieter Thomas Kuhn, der seine bunte Fangemeinde im 70er-Jahre-Look erneut begeistern wird. Schräge Kostüme tragen aber nicht nur seine Fans und er, sondern auch die Bandmitglieder der Hamburger Band "Deichkind", die ihre Konzertreise unter den Titel "Kids in meinem Alter" gestellt haben.

Meist dem Kids-Alter entwachsen sind die Fans von Dieter Thomas Kuhn, dessen Flower-Power-Party schon häufiger in Ladenburg zu sehen war. "Die treuen Fans haben aber immer noch nicht genug vom Auftritt des Schlagerstars", lachte Gissel, der sich freut, dass die Festwiese nach der Coronazeit endlich wieder mit zwei großen Konzerten bespielt wird.

2018 fand der letzte Konzert-Sommer in Ladenburg statt, und Gissel ist zuversichtlich, dass es in den kommenden Jahren wieder regelmäßig Konzerte in der Stadt geben wird. "Das ist unser Ziel, obwohl es die Kostenexplosionen auf vielen Ebenen immer schwieriger machen", so Gissel. Er bedaure, dass Konzertkarten in den vorigen Jahren im Preis kräftig angezogen haben. In Ladenburg komme man noch relativ günstig weg, fand der Veranstaltungschef, der Eintrittspreis betrage etwa 65 Euro.

Veranstalter Dennis Gissel freut sich auf die Konzerte. Foto: stu

Die An- und Abreise der 17.000 erwarteten Fans sei bestens organisiert, und Gissel bittet darum, die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten zu nutzen. Am schnellsten werde die Anreise aber mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad klappen.

Der Ladenburger Konzertsommer sei "sein Baby", so Gissel. Begonnen hat die Konzertreihe im Jahre 2005 mit "Klassik am Fluss". Open-Air-Klassik-Konzerte sind mittlerweile jedoch kein Publikumsmagnet mehr, sodass beim Ladenburger Musiksommer inzwischen Künstler der unterschiedlichsten Genres auftreten, wie die beiden diesjährigen Acts beweisen.

Info: Der Einlass startet für beide Konzerte (Freitag und Samstag) um 17.30 Uhr. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.