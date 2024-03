Region Wiesloch. (kbw/rka) Der Frühjahrsputz steht in den Städten und Gemeinden der Region an: Kommunen, Vereine und andere Organisationen rufen die Einwohner dazu auf, mit Greifzangen und Handschuhen auf die Suche nach achtlos weggeworfenem Müll zu gehen. Im Folgenden ein Überblick über die geplanten Gemarkungsputzaktionen.

> Mühlhausen: Zum zehnten Mal organisiert die Gemeinde Mühlhausen in diesem Jahr die Frühjahrsputzaktion "Sauberes Mühlhausen-Rettigheim-Tairnbach". Sie findet statt am Samstag 9. März von 9 bis 12 Uhr. Folgende Treffpunkte sind vorgesehen: Bauhof Mühlhausen, In den Rotwiesen 19, Feuerwehr Rettigheim, Gartenstraße 26, Dorfplatz/Dreschhalle Tairnbach. Die Gemeinde stellt die Müllsäcke zur Verfügung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Arbeitshandschuhe mitbringen sowie wetterfeste Kleidung tragen. Bei schlechtem Wetter wird die Putzaktion auf Samstag, 23. März, verlegt. Der gesammelte Müll wird in die Müllsäcke verpackt und vom Bauhof an Sammelstellen abgeholt und entsorgt. Im Anschluss gibt es im Bauhof Mühlhausen ein gemeinsames Vesper.

> Walldorf: Am Samstag, 9. März, wird wieder gemeinsam unter dem Motto "Walldorf räumt auf" die Walldorfer Feldflur von achtlos weggeworfenem Müll gesäubert. Die Aktion wird um 9 Uhr auf dem Gelände des städtischen Bauhofs, Josef-Reiert-Straße 8 (gegenüber von Ikea), beginnen und gegen 12.30 Uhr enden. Es werden Müllsäcke und Handschuhe ausgegeben.

Den Sammelgruppen werden Suchbezirke zugeteilt. Hierzu wird den Sammelnden zur Orientierung eine Karte ausgehändigt, auf der auch die Ablageorte von gefüllten Müllsäcken eingezeichnet werden können, damit der Bauhof das Sammelgut abholen kann. Nach getaner Arbeit wird auf dem Gelände des Bauhofs für das leibliche Wohl gesorgt.

> Wiesloch: In Wiesloch findet die Gemarkungsaktion an drei Samstagen statt, am 9., 16. und 23. März. Der Bauhof stellt Container, Müllsäcke, Handschuhe, Warnwesten und Greifzangen zur Verfügung. Das anschließende Vesper für die Helferinnen und Helfer spendiert die Stadt. Die AVR nimmt den Müll dieser Aktion entgegen. Am Samstag, 9. März, lädt auch der Stadtteilverein Frauenweiler zur Gemarkungsreinigung ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Vereinsheim, Dorfplatz 1.

> Rauenberg: Die Putzaktion in Rauenberg sowie in den Stadtteilen Malschenberg und Rotenberg findet am Samstag, 16. März, von 9 Uhr bis 12 Uhr statt. Die Treffpunkte sind am Rauenberger Bauhof, am Feuerwehrhaus Rotenberg sowie am Feuerwehrhaus in Malschenberg. Von der Gemeinde werden Müllsäcke, Greifzangen und Warnwesten zur Verfügung gestellt. Handschuhe sollten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst mitgebracht werden. Im Anschluss findet im Bauhof Rauenberg ein gemeinsamer Abschluss mit einem kleinen Vesper statt.

> Dielheim: Zwei Aktionen sind in Dielheim geplant. Die erste findet am Samstag, 16. März, ab 9 Uhr statt. Die Gemeindeverwaltung unterstützt in Form von Müllsäcken und Greifern die beteiligten Gruppen. Alle bekommen vorab einen Teil der Gemarkung zugewiesen oder haben bereits selbst Wünsche für ihren Einsatz geäußert. Den Müll entsorgen die Mitarbeiter des Bauhofs.

Nach getaner Arbeit kommen alle Helfer gegen 11.30 Uhr zu einem Imbiss an der Grundschule Horrenberg zusammen. Am Samstag, 23. März, sammeln Kinder und Jugendliche der Abteilung Leichtathletik des TV Dielheim, Müll rund um das Gebiet des Sportparks. Auch hier wird es im Anschluss einen Imbiss geben.

> St. Leon-Rot: Am Samstag 16. März, finden auf der Gemarkung von St. Leon-Rot zwei Putzaktionen statt. Von 9 bis 12 Uhr soll die Gemeinde von Freiwilligen gesäubert werden, dazu hat die Ortsverwaltung aufgerufen. Sie plant, zur Müllabgabe Sammelstellen einzurichten und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Müllsäcke zur Verfügung zu stellen. Lediglich Handschuhe sollen selbst mitgebracht werden. Um 10 Uhr beginnt außerdem der Waldputztag des Kreisforstamts und des Vereins Waldbaden.

Die Aktion startet um 10 Uhr am Parkplatz beim Sportschützenhaus in der Wieslocher Straße. Von dort wird gemeinsam der Wald sowie der Straßenrandbereich entlang der Abzweigung zum Rewe-Logistikzentrum abgelaufen. Feste Schuhe und wettergerechte Kleidung sind ratsam. Auch Handschuhe und eine Warnweste sind mitzubringen. Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt. Der Müll wird vom Bauhof entsorgt.