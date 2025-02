Region Wiesloch. (seb) Auch bei der letzten Verhandlung am 31. Januar kam es nicht zu einem Tarifabschluss: Deshalb ruft die Gewerkschaft Verdi am morgigen Dienstag, 11., und am Mittwoch, 12. Februar, zu Streiks im privaten Omnibusgewerbe auf. "Um den Stillstand für die zirka 9000 Beschäftigten in diesem Bereich zu beenden, muss nochmals Druck auf die Arbeitgeberseite aufgebaut werden", erklärt Nadja Kürten von Verdi Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung.

Konkret sind es die Mitarbeitenden eines Tochterunternehmens der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gesellschaft, SWEG Bus Schwetzingen, und der Rau Verwaltungs-Gesellschaft, die zu einer weiteren Arbeitsniederlegung aufgerufen werden. In der Region um Wiesloch sind die Buslinien 718 (Walldorf – Altlußheim), 750 (Schwetzingen – Wiesloch), 798 (Speyer – Wiesloch) und 799 (Sinsheim – Walldorf) betroffen. Telefonische Auskünfte erteile die SWEG-Servicezentrale unter 0 78 21/9 96 07 70.