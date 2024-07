Von Hannah Knittel

Region Wiesloch. Wird trotz des schlechten Wetters der letzten Wochen "genug" Eis gegessen? Und wenn ja, welche Sorten gehen dieses Jahr am häufigsten über die Theke? Die RNZ hat sich bei umliegenden Eisdielenbetreibern umgehört. Dabei berichteten viele davon, wie sehr das Wetter auch in diesem Jahr das eigene Geschäft beeinflusse. Auch an Regentagen werde mal ein Eis gegessen, aber auf die große Masse an Kunden könne man dabei nicht hoffen.

Dementsprechend wird die Saison bis jetzt eher als "schleppend" beschrieben, wie der Betreiber von "Nicos Eisstube" aus Baiertal berichtete, einem Mitarbeiter des "Eiscafés Dolomiti" in Wiesloch zufolge ist sie noch "etwas schwierig". Das gute Wetter der letzten Woche lasse Besserung erhoffen.

Aus dem "Eis Palette" aus Walldorf hieß es: "Es darf nicht zu heiß und nicht zu kalt sein." Im "La Fontana" in Rauenberg hingegen wird die Saison "besser als letztes Jahr" wahrgenommen: "Es ist noch nicht so heiß, dadurch unternehmen die Menschen noch etwas, sind draußen und kommen auch vorbei", ist die Beobachtung.

Trotzdem gelte, so das "Eiscafé Negri" aus Rot: "Die Saison ist generell eher verhalten dieses Jahr." Einen Trend zu weniger großen Portionen erkannte auch der Betreiber von "Nicos Eisstube": "Dieses Jahr werden hauptsächlich eine oder zwei Kugeln bestellt, drei Kugeln sind sehr selten.

Doch auch die Fußball-Europameisterschaft macht sich laut den Betreibern des "La Fontana" und des "Eiscafés Negri" bemerkbar. Besonders während der Spiele der deutschen Nationalmannschaft bleibe es im Geschäft häufig ruhig.

Neue Lieblingssorten der Kundschaft gibt es in diesem Jahr wenige. Durchweg berichteten die Eisverkäufer von den Klassikern, wie Schokolade, Vanille, Erdbeere, Haselnuss oder Stracciatella, die sehr häufig bestellt würden.

Aber auch Sorten des letzten Jahres wie "Cookies" seien weiterhin beliebt, heißt es in "Nicos Eisstube". Trotz der altbewährten Lieblingssorten sei die Kundschaft auch für neue Geschmacksrichtungen offen. Die Eissorte "Lotus" des "La Fontana" konkurriere momentan mit dem Kundenliebling "Cookies".

"Nicos Eisstube" probierte dieses Jahr die neue Sorte "Pistazie mit Nutellamarmorierung" aus und sei von dem Erfolg durchaus begeistert. Beim "Dolomiti" wird das "Baileys-Eis" gerne mal getestet. Im "Eiscafé Venezia" aus Wiesloch heißt es: "Wenn es warm ist, essen die Menschen am liebsten Fruchtsorten, etwas Erfrischendes, wie Blutorange, Mango oder Zitrone."

Bei einer Sache sind sich die Kundinnen und Kunden jedoch ziemlich einig: Eis muss in die Waffel. Das Eis im Becher sei zwar hoch im Kurs, jedoch habe die Waffel die Nase vorn, heißt es aus den Eisdielen.