Von Konrad Bülow und Marco Montalbano

Region Wiesloch. Wer in Dielheim oder Malsch künftig eine kleine Solaranlage auf seiner Terrasse oder seinem Balkon installieren will, kann dabei auf finanzielle Unterstützung der jeweiligen Gemeinde hoffen. Diese Woche haben die beiden jeweiligen Gemeinderäte grünes Licht für die Förderung von steckerfertigen Fotovoltaik-Anlagen gegeben – sogenannten Balkonkraftwerken. Solche Programme bieten immer mehr Kommunen der Region an: In Walldorf gibt es das bereits seit 2022, in Rauenberg steht dieser Schritt ebenfalls an.

> Dielheim: Für das Förderprogramm hatte die Gemeinde Dielheim bereits 15.000 Euro im Haushaltsplan bereitgestellt, in der jüngsten Sitzung ging es noch um die Förderrichtlinien, denen der Gemeinderat einmütig zustimmte. Das Förderprogramm gilt zunächst ab dem 1. April bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres. Im Gemeinderat stellte Klimaschutzmanager Jakob Schmitt die Förderrichtlinie vor. Der Fördersatz beträgt 30 Prozent auf die anrechenbaren Kosten, der Zuschuss kann maximal 350 Euro hoch sein. Gefördert werden demnach Material- und Montagekosten, damit verbundene Wechselrichter und Stromspeicher, Befestigungs- und Installationsmaterial. Nicht gefördert werden Miet- Garantie- und Wartungsverträge. Gefördert wird eine steckfertige Anlage pro Haushalt oder Betriebsstätte.

"Das Programm richtet sich auch an Selbstständige, die zum Beispiel hier in Dielheim ein Büro haben", betonte Schmitt. Eigentümer bräuchten gegebenenfalls eine Einverständniserklärung der Wohneigentümergesellschaft, Mieter die Zustimmung des Vermieters. Diese Vorschrift gilt bundesweit bei der Installation solcher Anlagen – was sich aber noch ändern könnte, wie Schmitt erläuterte. Überhaupt ist vieles noch im Fluss bei den Regelungen für die Stecker-Solaranlagen. Bisher dürfen sie eine Leistung von maximal 600 Watt haben. "Auch das wird sich bald ändern", sagte Schmitt. Die Dielheimer Förderrichtlinie enthält deshalb keinen Passus zur zulässigen Wattzahl.

Wohneigentümer, Mieter oder Freiberufler in Dielheim, die nun mit Unterstützung der Gemeinde Dielheim eine Fotovoltaik-Anlage installieren wollen, müssen den Antrag auf Förderung stellen, bevor sie sich die Anlage anschaffen. Bei einem Kauf ohne Zustimmung sei eine Förderung ausgeschlossen, heißt es in der Richtlinie.

Die Bewilligungen ...