Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Noch sind aus der näheren Umgebung von Wiesloch keine Sichtungen von Exemplaren oder Nestern der Asiatischen Hornisse bekannt. Rainer Stripf, stellvertretender Vorsitzender des Wieslocher Bezirksimkervereins, geht aber davon aus, dass es bald so weit sein wird. Und das könnte Probleme für die Bienenzüchter mit sich bringen. Denn auf dem Speisezettel der wespenartigen Insekten stehen Honigbienen sehr weit oben.

2014 wurde erstmals eine Asiatische Hornisse – auf Latein Vespa velutina – in Deutschland gesichtet, genauer in Waghäusel. Seitdem breitet sich die Art mit großer Geschwindigkeit aus. Nach Daten des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurden im Jahr 2022 noch 15 Nester im Regierungsbezirk gemeldet, 2023 waren es dann schon 550. Stripf sind auch Sichtungen in Leimen bekannt.

"Sie sind Nahrungsgeneralisten", sagt der Imker: Sie fressen einerseits Nektar und Obst, andererseits versorgen sie ihre Larven mit proteinreicher Nahrung, die ihnen andere Fluginsekten bieten – so auch die Biene. "Es gibt die Annahme, dass im Herbst der Anteil der Bienen an der Nahrung bei bis zu 70 Prozent liegt", erläutert Stripf. Wegen der schieren Größe, die ein Asiatisches Hornissenvolk erreicht, könne das zum Problem werden. Die Völker bilden sich zunächst in sogenannten Primärnestern. Diese seien etwa faustgroß. Ab dem Sommer ziehe das Volk zum Weiterwachsen in die Sekundarnester um. Diese erreichten einen Durchmesser von einem Meter, bis zu 2000 Arbeiterinnen lebten darin, deutlich mehr als in Nestern der hiesigen Hornissen. Schätzungen zufolge vertilge ein solches Volk pro Jahr elf Kilogramm Biomasse an Insekten wie der Biene.

Wie genau künftig mit der Vespa velutina umgegangen werden soll, müsse sich noch zeigen, fährt Stripf fort. Die Europäische Kommission schätze sie als gefährlich für das hiesige Ökosystem ein, nach einer EU-Verordnung gilt sie als invasive Art. Deshalb gelte es nun, zu untersuchen und zu beobachten, wie sie sich verbreitet sowie die Ausbreitung einzudämmen. Eine Fragestellung sei etwa, ob sich die Hornissen nur geschwächte Bienenvölker vornehmen, oder ob sie für alle Tiere dieser Art eine Gefahr darstellen.

Der Bezirksimkerverein hat nun einen Aufruf gestartet: Er bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Überwachung der Tiere. Mithilfe von Locktöpfen könnten die Jungköniginnen lebend gefangen werden. Die Locktöpfe könnten auf den Balkon, in den Garten oder auf das Fensterbrett gestellt werden. "Einen Locktopf herstellen ist einfach: Schraubglas, Loch in den Deckel, Docht aus gefaltetem Küchenkrepp oder Leinen durch das Loch ziehen, der bis auf den Boden reichen sollte", heißt es in der Pressemitteilung zum Aufruf. Gefüllt werden solle das Glas mit einem Drittel Bier, einem Drittel lieblichem Wein sowie einem Drittel Himbeersirup oder ähnlichem. Nähere sich eine Hornisse dem Locktopf, sollte es etwa mithilfe einer Becherlupe oder ähnlichem eingefangen, fotografiert und ein Foto des Insekts in der App "Meine Umwelt" gemeldet werden, unbedingt mit dem Hinweis "Bekämpfung der Asiatischen Hornisse".

Die Asiatische Hornisse sei an ihrer schwarzen Grundfärbung erkennbar: Die Brust sei schwarz, der Hinterleib dunkel mit gelben Binden. Die Beine seien schwarz-gelb gefärbt. Die Arbeiterinnen der Vespa velutina würden etwa zwei bis drei Zentimeter groß, die Königin könne gut vier Zentimeter groß sein. Die Grundfärbung der Europäischen Hornisse ist hingegen rotbraun, der Hinterleib ist gelb mit dunkler Zeichnung, das Gesicht ist gelb.

"Nach einer Verifizierung und Bestätigung kann das Tier abgetötet werden", schreibt der Imkerverband. So könnten große Nester verhindert werden. Eine Meldung sei unbedingt erforderlich. Das Aufstellen von Lebendfallen hingegen ist nicht erwünscht. Diese unterschieden nicht zwischen heimischen und Asiatischen Hornissen, sagt Stripf dazu. Dass die hiesigen Tiere in die Falle gehen und sterben, solle vermieden werden. Das die Insekten aus Asien wieder verschwinden hält er für unwahrscheinlich.

Die Vespa velutina war am Freitag auch Thema eines Treffens von Regierungspräsidentin Sylvia Felder mit Imkern, ehrenamtlichen Hornissenberaten und Vertretern der Naturschutzbehörden. "Ein effektives Management kann in diesem Fall nur gelingen, wenn wir gemeinsam mit allen Beteiligten ein schlagkräftiges Netzwerk dafür aufbauen", betonte Felder dabei.