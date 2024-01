Region Wiesloch. (kbw/tt) Vom großen Glatteis-Chaos sind die Straßen in der Region am Mittwoch weitgehend verschont geblieben. "Es war nicht so schlimm, wie angekündigt", sagte Marc-André Herbold, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Wiesloch. Wegen des hohen Risikos glatter Straßen hatte der Deutsche Wetterdienst empfohlen, das Auto möglichst stehen zu lassen und zu Hause zu bleiben.

