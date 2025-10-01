Wiesloch. (seb) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Raum Wiesloch von August auf September um 51 auf 2433 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote betrug damit im September 4,4 Prozent. Im August waren es 4,5 Prozent, vor einem Jahr vier Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit Heidelberg mit.

Dabei meldeten sich laut Agentur 443 Personen neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig