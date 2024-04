Region Wiesloch. (kbw) Gesundes Misstrauen hat eine RNZ-Leserin aus einem Wieslocher Stadtteil vor finanziellem Schaden bewahrt: Ein Frau rief sie Anfang März an und gab sich als Polizeibeamtin aus. In der Nachbarschaft sei mehrfach eingebrochen worden, behauptete die Anruferin. Dann wollte sie wissen, ob die Wieslocherin Schmuck oder Bargeld im Wert von über 10.000 Euro im Haus habe.

"Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich gewesen, dass ich aufgefordert werde, jemandem Geld und Schmuck zu übergeben, damit er die Wertsachen vor den angeblichen Einbrechern in Sicherheit bringt", sagte die Leserin. Soweit ließ sie die Anruferin aber gar nicht erst kommen. Stattdessen legte sie auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Hätte die Leserin einer Übergabe von Wertsachen oder Bargeld zugestimmt, hätte sie diese Güter wohl nie wieder gesehen. Anrufe wie diese sind eine beliebte Betrugsmasche – und offenbar war gerade zu jener Zeit eine Verbrecherbande mit Telefontricks in der Region aktiv.

Anfang März sei es zu mehreren Anrufen mit ähnlichem "Modus Operandi" gekommen, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim mit: "Glücklicherweise ist kein Schaden eingetreten." In allen vorliegenden Fällen seien Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet worden, diese sollen nun zentral bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bearbeitet werden.

Die Betrüger spielen den potenziellen Opfern verschiedene Szenarien vor. Neben den "falschen Polizisten" setzen sie oft den "Enkeltrick" ein: Den angerufenen, oft alleinstehenden älteren Menschen wird dabei vorgegaukelt, es befinde sich ein Verwandter in einer Notlage am Telefon, nur eine schnelle Übergabe von Geld oder Schmuck könne helfen.

Wie bei dem Trick mit den falschen Polizeibeamten machen sich die Täter nach der Übergabe mit der Beute aus dem Staub. Oft setzen die Betrüger technische Hilfsmittel ein, um auf den Telefonanzeigen der Angerufenen falsche Telefonnummern zu erzeugen.

Die Polizei empfiehlt, grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. "Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis", ist eine weitere Empfehlung – wobei teilweise auch gefälschte Dienstausweise zum Einsatz kommen. Beim geringsten Zweifel gelte es, die Behörde anzurufen, von der die angebliche Amtsperson kommt.

Die Telefonnummer der Behörde sollten Betroffene dabei immer selbst heraussuchen oder bei der Telefonauskunft erfragen. "Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten", ist ein weiterer Tipp der Polizei.

Die Polizei werde auch niemals um Geldbeträge bitten, heißt es von der Pressestelle des Präsidiums in Mannheim. Angerufene sollten am Telefon niemals Details zu ihren finanziellen Verhältnissen geben. Außerdem sollten sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und einfach auflegen. "Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen", lautet ein abschließender Hinweis der Polizei. Die RNZ-Leserin aus Wiesloch hat also alles richtig gemacht.

Info: Weitere Hinweise zum Schutz vor Trickbetrügern gibt es unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug