Region Wiesloch. (tne) Alljährlich finden sich fleißige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Christbaumsammelaktion zusammen, so auch in diesem Januar. Die Jugendgruppen und Feuerwehren in der Region haben sich für Samstag, 11. Januar, angekündigt. Gegen eine kleine Spende holen die engagierten Jugendlichen der Feuerwehren und Jugendgruppen die ausgedienten Weihnachtsbäume in den Städten und Gemeinden ab.

Wiesloch

Die Jugendfeuerwehren aus Wiesloch und den Stadtteilen Baiertal und Schatthausen sammeln traditionell die Christbäume ein. Ab 8.30 Uhr machen sich die ehrenamtlichen Helfer am Samstag in der Kernstadt und den Stadtteilen auf. Wer um eine Abholung seines Weihnachtsbaumes wünscht, wird gebeten, diesen gut sichtbar und abgeschmückt vor dem Wohnhaus zu platzieren. Die Helfer klingeln bei den Bewohnern und nehmen deren Bäume gegen eine kleine Spende mit. Noch am selben Abend soll ab 19 Uhr die Verbrennung der eingesammelten Bäume stattfinden. Das Spektakel kann auf dem Platz gegenüber des Wietalbads, Am Schwimmbad 12, bei einem Glühwein oder Punsch betrachtet werden.

Walldorf

Ebenfalls am Samstag findet in Walldorf die Sammelaktion der Christbäume statt, durchgeführt von der Evangelischen Gemeindejugend. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 8 Uhr am Morgen vor die Türe zu stellen. Es wird um eine Spende von fünf Euro gebeten, die an das Jugendprojekt "Canat" in Peru gehen soll. Bei der Barzahlung wird darum gebeten, einen Zettel mit Adresse an dem Baum zu befestigen. Eine Überweisung der Spende ist auch bequem per online per Paypal an pfarramtwalldorf@gmail.com möglich.

St. Leon-Rot

In der Doppelgemeinde wird die Weihnachtsbaumsammlung am Samstag je nach Ortsteil von unterschiedlichen Jugendgruppen durchgeführt. Ab 8 Uhr am Morgen sind die Helfer der Jugendfeuerwehr St. Leon-Rot im Ortsteil St. Leon unterwegs. In Rot wird die Sammelaktion von den Ministranten und der Katholischen Jugendgemeinde übernommen.

Rauenberg

Die Katholische junge Gemeinde (KJG) führt am Samstag die Christbaumsammelaktion durch. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 8 Uhr gut sichtbar auf die Straße zu stellen und einen Zettel mit der Adresse daran zu befestigen. Für die ehrenamtliche Arbeit wird um eine kleine Spende gebeten. Diese soll dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" zugute kommen.

Malschenberg

Auch im Rauenberger Stadtteil Malschenberg findet die Sammlung der Weihnachtsbäume am Samstag statt. Die Jugendfeuerwehr Malschenberg sammelt gemeinsam mit dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Malschenberg ab 10 Uhr die abgeschmückten Bäume ein. Es wird um eine kleine Spende gebeten, die der Jugendfeuerwehr zugute kommen soll.

Rotenberg

Auch für den Rauenberger Stadtteil übernimmt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rotenberg gemeinsam mit der Feuerwehr Rotenberg die Sammelaktion am Samstag ab 9 Uhr. Gegen eine Spende werden die Bäume vor der Haustüre abgeholt.

Malsch

Die Pfarrjugend der katholischen Kirchengemeinde sammelt am Samstag ab 9 Euro die abgeschmückten Christbäume ein. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass noch geschmückte Weihnachtsbäume nicht mitgenommen werden. Die Abholung ist kostenlos, die Pfarrjugend freut sich über eine kleine Spende.

Mühlhausen

In der Gemeinde Mühlhausen mit den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach sind es die Jugendfeuerwehren der Ortsteile, die am Samstag, 11. Januar, die ausgedienten Bäume einsammeln. Die Weihnachtsbäume sollen bis 9 Uhr am Morgen gut sichtbar vor dem Haus aufgestellt werden. Über eine kleine Spende freut sich die Jugendfeuerwehr.

Dielheim

Die Jugendfeuerwehr Horrenberg-Balzfeld übernimmt die Sammelaktion in beiden Ortsteilen Dielheims, sowie im Unterhof und im Oberhof. Von 9.30 bis 14 Uhr werden die Bäume gesammelt. Für die Mühen der ehrenamtlichen Helfer wird um eine kleine Spende gebeten. In der Kerngemeinde gibt es hingegen keine Christbaumsammlung. Die Einwohnerinnen und Einwohner haben aber die Möglichkeit, ihre Weihnachtsbäume im Reisigplatz im Gewerbegebiet, Daimlerstraße 12, zu entsorgen. Dieser ist am Samstag, 11. Januar, von 10 bis 15 Uhr geöffnet.