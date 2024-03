Region Wiesloch. (slt) Anlässlich des christlichen Brauchs, an Karfreitag auf Fleisch zu verzichten, um damit an das Leiden Jesu Christi, der am Kreuz an einem Freitag starb, zu gedenken, veranstalten einige Verein in der Region auch in diesem Jahr ihr traditionelles Backfischessen. In welcher Ortschaft kann man sich worauf freuen? Wo Interessierte fündig werden, fasst diese kleine Übersicht kurz zusammen.

> In St. Leon-Rot können die Bürgerinnen und Bürger am Freitag gleich zwei Veranstaltungen besuchen: Zwischen 10 und 15 Uhr bietet der Angelsportverein St. Leon am Vogelwaldsee sein traditionelles Fischessen an. Zur gleichen Zeit, ebenfalls zwischen 10 und 15 Uhr, lädt der Angelsportverein Rot auf sein Vereinsgelände am Anglersee ein.

> In Schatthausen veranstaltet der ASC Schatthausen sein traditionelles Backfischessen am Karfreitag auf dem Sportplatz, Birkenweg 15. Erworben werden können neben Fischfilet auch das beliebte Zanderfilet und Backforellen sowie frisch geräucherte Forellen, Kartoffelsalat und Remoulade zu moderaten Preisen.

Der Verkauf erfolgt über die Straße, wer seinen Fisch mit nach Hause nehmen möchte, soll bitte geeignete Gefäße zur Abholung mitbringen. Aber: Zum Verzehr steht natürlich auch das FC-Clubhaus für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.

> In Mühlhausen haben sich der Angelsportverein und der Kraichgau Fanfarenzug zusammengetan: Bei ihrem Fischverkauf auf dem Vereinsgelände in der Bruchsaler Straße 28 bieten sie am Karfreitag zwischen 11 und 14 Uhr sowohl Zanderfilet, Seehechtfilet, aber auch Heringsbrötchen und Kartoffelsalat an. Auch hier ist ein Verzehr vor Ort möglich, bei Abholung muss ebenfalls ein geeignetes Gefäß für den Fisch mitgebracht werden.

> Der Malscher Angelsportverein öffnet zwischen 11 bis 13.30 Uhr im Hof der Vereinsgaststätte "Zur Traube" in der Jahnstraße 6 die Türen: Angeboten werden Zanderfilet in Portionen, zudem gibt es Forellen am Stück, Kartoffelsalat oder Fischbrötchen.

> In Walldorf startet – dieses Jahr auch wieder mit Bewirtung – das Karfreitagsfischessen ab 11 Uhr. Bis 14 Uhr können die Speisen und Getränke vor Ort unter der mit Sitzmöglichkeiten bestückten Pergola sowohl verzehrt als auch erworben werden. Es gibt neben Zander- und Seelachsfilet zudem Schollenfilets, Räucherforellen sowie Bismarckbrötchen oder Kartoffelsalat auf dem Vereinsgelände bei der Ortsausfahrt in Richtung Nußloch.