Region Heidelberg. (cm) Erneut kommt es am morgigen Samstag im Neckar- und Elsenztal zu Zugausfällen.

"Wegen kurzfristiger Erkrankung von Stellwerkspersonal in Neckargemünd kommt es am Samstag, 25. November, von 3 bis 8 Uhr sowie von 20 bis 6 Uhr zu Beeinträchtigungen", teilte die Bahn am Freitagabend mit.

Die Züge der Linien S1 und S2 enden in Heidelberg-Altstadt und in Hirschhorn. Ein Ersatzverkehr ist mit Bussen zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Eberbach eingerichtet.

Die Züge der Linien S5 und S 51 entfallen auf dem Abschnitt zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Meckesheim. Auch hier ist laut Bahn ein Busersatzverkehr zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Meckesheim eingerichtet.