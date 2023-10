Warum wehen vor den Rathäusern keine Israel-Fahnen?

Region Heidelberg. (cm) Die Stadt Heidelberg hat angesichts des Kriegs in Nahost als Zeichen der Solidarität die israelische Flagge am Rathaus gehisst. Die Stadt Karlsruhe verzichtet darauf, weil die Fahne sonst bewacht werden müsste. In Heilbronn war eine Israel-Flagge zerstört worden. Und wie sieht es in der Region rund um Heidelberg aus?

Aktuell weht hier keine Israel-Flagge vor