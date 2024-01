Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Weihnachten 2023 ist Geschichte, was geblieben ist, sind die Christbäume – sozusagen der Rest vom Fest. Für all diejenigen, die vor der Frage stehen, wohin mit den nadelnden Gesellen, gibt es auch in diesem Jahr wieder gute Nachrichten: In allen Orten rund um Heidelberg finden Abholaktionen statt, die von verschiedenen örtlichen Vereinen und Organisationen durchgeführt werden. Die RNZ bietet im Folgenden, soweit bekannt, eine Übersicht.

Ein Hinweis, der alle Gemeinden betrifft, bezieht sich auf die Bitte, keine Kuverts mit Geldspenden direkt an den Bäumen zu befestigen, da diese in der Vergangenheit immer wieder entwendet wurden. Überhaupt sollen die Christbäume komplett abdekoriert werden. Sollte sich noch Schmuck am Baum befinden, wird dieser nicht mitgenommen.

> In Bammental werden die Christbäume am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr von der örtlichen DLRG abgeholt. Es wird gebeten, die Bäume rechtzeitig an die Straße zu legen. Für Spenden gibt es neben der Möglichkeit, diese an der Haustür zu entrichten, auch eine Spendenbox im Rathaus. Unterstützt wird damit die Arbeit der DLRG.

> In Dossenheim sammelt die Katholische junge Gemeinde (KjG) wie gewohnt die Christbäume ein. Los geht’s am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr. Die Bäume sollen mit "Tannenbaum-Gutscheinen" versehen werden, die vorab für 2,50 Euro erworben werden können: bei der Bäckerei Sommer, bei der Buchhandlung Worring, bei Schreibwaren Faludy, beim Blumenladen Löwenzahn, beim katholischen Pfarrbüro im Schlüsselweg 5 und bei der Familie Heller in der Theodor-Heuss-Straße 5. Der Erlös geht wieder an die Missionsstation von Schwester Damiane in Simbabwe.

> In Eppelheim bietet die Jugendfeuerwehr wieder die Abholung ausgedienter Weihnachtsbäume an. Die Abholaktion findet am Samstag, 13. Januar, zwischen 8 und 16 Uhr statt. Nach den pandemiebedingten Anpassungen in den vergangenen Jahren wird dieses Mal wieder nach dem bewährten Ablauf vorgegangen. Dabei gehen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr von Haus zu Haus und sammeln die im Vorgarten oder an der Straße bereitgestellten Bäume ein. Kleine Spenden, um die gebeten wird, kommen der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute.

> In Gaiberg veranstaltet die Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr ihre traditionelle Christbaumsammelaktion. Gegen eine Spende von drei Euro werden die Bäume bei den Bürgern vor der Haustür abgeholt, sofern sie pünktlich an der Straße liegen.

> In Heiligkreuzsteinach kommt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr zum Abholen der Christbäume vorbei. Eine "kleine finanzielle Unterstützung" ist auch hier gerne gesehen.

> In Leimen und in den Stadtteilen finden die Sammelaktionen am Samstag, 13. Januar, wie folgt statt: in Leimen-Mitte ab 8.30 Uhr, in St. Ilgen ab 9 Uhr und in Gauangelloch ab 9.30 Uhr. Die jeweiligen Jugendfeuerwehren sammeln die Christbäume gegen eine kleine Spende ein. Es wird darum gebeten, die ausgedienten Bäume gut sichtbar an der Straße zu platzieren.

> In Lobbach sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr die Christbäume ein. Eingesammelt wird von Haus zu Haus. Gut sichtbar abgelegte Bäume werden mitgenommen und es wird um eine kleine Spende gebeten.

> In Mauer findet die Christbaumsammlung am Samstag, 13. Januar, ab 9.15 Uhr statt. Durchgeführt wird diese von Haus zu Haus von der örtlichen DLRG. Es wird um Spenden in Höhe von jeweils zwei Euro gebeten, die der Jugendarbeit und der Schwimmausbildung der DLRG zugutekommen sollen.

> In Meckesheim und in Mönchzell ist die Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr zur Christbaumsammlung unterwegs. Es wird darum gebeten, die Bäume bereits ab 8.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abzustellen. Die Abholung ist wie immer kostenlos, über eine kleine Spende würden sich die Jugendfeuerwehren jedoch sehr freuen.

> In Neckargemünd übernimmt wieder die Jugendfeuerwehr der Abteilung Stadt die Christbaumsammlung im Stadtgebiet gegen eine freiwillige Spende. Die Termine sind in Kleingemünd am Freitag, 12. Januar, ab 14 Uhr und in Neckargemünd am Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sammeln die Spenden direkt an den Haustüren ein und sind an ihren Uniformen zu erkennen. Vergessene Bäume können bis spätestens Samstagabend unter Telefon 0 62 23 / 22 29 oder per Mail an christbaumsammelaktion@jf-ngd.de gemeldet werden.

Im Stadtteil Dilsberg nimmt sich die dortige Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr der ausgedienten Christbäume an. Für Spenden wird hier der "Banderolen-Service" angeboten: Banderolen gibt es für einen kleinen Geldbetrag bis Freitag, 12. Januar, bei der Volksbank Dilsberg, beim Friseur Haarwerk und bei der Ortsverwaltung. Die Banderolen sollen gut sichtbar am Baum angebracht werden.

In Mückenloch sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr und in Waldhilsbach ebenfalls ab 9 Uhr. Auch hier wird jeweils um kleine Spenden gebeten.

> In Neckarsteinach macht sich die Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 8.30 Uhr auf den Weg durch die Straßen der Vierburgenstadt und ihrer Stadtteile. Der Abholpreis pro Christbaum liegt bei 2,50 Euro. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bäume auch in Darsberg, Neckarhausen und Grein abgeholt werden.

> In Nußloch sammelt die freiwillige Feuerwehr die Christbäume am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr ein. Die Abholung erfolgt direkt am Straßenrand gegen eine kleine Spende. Wer nicht daheim ist, kann die Spende im Feuerwehrgerätehaus in der Carl-Metz-Straße 2 abgeben. Dieses ist während der Sammelaktion durchgehend besetzt.

> In Sandhausen fahren die Kameradinnen und Kameraden der Aktiven sowie der Jugendfeuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr durch die Straßen der ehemaligen Hopfengemeinde. Bei Sackgassen wird darum gebeten, die Bäume im Kreuzungsbereich abzulegen, da mit dem Sammel-Anhänger nur schwer gewendet werden kann. Die Jugendfeuerwehr wird klingeln und um eine kleine Spende bitten.

> In Schönau und im Stadtteil Altneudorf kümmern sich die Jugendfeuerwehren Schönau und Altneudorf um die Christbaumsammlung. Es wird darum gebeten, die ausgedienten Bäume am Samstag, 13. Januar, bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar und abgeschmückt an die Straße zu legen. Spenden können direkt vor Ort oder in Spendenboxen in örtlichen Geschäften entrichtet werden.

> In Spechbach werden die Christbäume am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr von der Jugendfeuerwehr am Straßenrand eingesammelt und "umweltgerecht entsorgt", wie es heißt. Für die Jugendkasse wird auch hier um eine kleine Spende gebeten.

> In Wiesenbach hat es sich die SG Wiesenbach bereits seit den 80er-Jahren zur Aufgabe gemacht, die ausgedienten Christbäume der Wiesenbacher Einwohner einzusammeln. Mehrere Mitglieder der SG werden am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr durch die Straßen fahren und die Bäume aufladen. Nach dem "spaßigsten Arbeitseinsatz des Jahres" werden die Bäume zu einer Sammelstelle gebracht und in Etappen verbrannt.

> In Wilhelmsfeld sammelt die Freiwillige Feuerwehr am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr die abgeschmückten Christbäume vor der Haustür am Straßenrand ein. Mit einer Spende wird die Jugendarbeit der Feuerwehr unterstützt.