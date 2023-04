Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Auch in der Region stehen an diesem Wochenende und dem sich anschließenden Montag, 1. Mai, zahlreiche Maifeste an. Ob dabei auch die eine oder andere Maibowle mit der traditionellen Zutat Waldmeister getrunken wird? Jedenfalls ranken sich Sagen und Mythen um das Kraut und seinen aromatischen Inhaltsstoff Cumarin – insbesondere im