Nur in Spechbach teilt Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann mit, dass die Beleuchtung aller kommunalen Gebäude während der Earth Hour abgeschaltet wird. Übrigens auch in der halben Stunde bis 22 Uhr, wenn die Energiesparverordnung des Bundes dies ohnehin untersagt. Die Straßenbeleuchtung wird in allen Gemeinden zwischen 20.30 und 21.30 Uhr über die Netzleitstelle des Stromversorgers Syna abgestellt. Es wird darum gebeten, in dieser Zeit von Störmeldungen abzusehen. "Private ...

> In Bammental, Gaiberg, Mauer, Meckesheim, Lobbach, Neckargemünd, Spechbach und Wiesenbach nimmt man zwar offiziell an der Earth Hour teil, der Beitrag beschränkt sich jedoch fast überall aufs Abschalten der Straßenbeleuchtung. Öffentliche Gebäude im jeweiligen Gemeindegebiet werden laut Mitteilungen der jeweiligen Rathäuser ohnehin nicht beleuchtet – wahlweise aus Energiespargründen wie etwa in Meckesheim oder weil es schlichtweg keine Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden gibt wie in Bammental.

Ziel ist es, mit dem einstündigen Abschalten der Beleuchtung ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch Privatleute werden explizit darum gebeten, sich in ihren eigenen vier Wänden an der "Earth Hour" zu beteiligen. Letztere stehen dieses Jahr ganz besonders im Fokus, denn: Aufgrund der Energiekrise bleiben sowohl bei den Gebäuden des Rhein-Neckar-Kreises als auch in zahlreichen Kommunen bereits seit Monaten die Lichter aus. Das, so teilt der Kreis mit, sei jedoch kein Grund, die "Stunde der Erde" nicht zu begehen.

Region Heidelberg. Noch etwas dunkler als gewöhnlich bei Nacht wird es am kommenden Samstag, 25. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr. Grund dafür ist die sogenannte "Earth Hour" . Zum 17. Mal ruft die Umweltschutz-Organisation World Wide Fund For Nature (WWF) Städte und Gemeinden rund um den Globus zur Teilnahme auf.

Von Sabrina Lehr und Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Noch etwas dunkler als gewöhnlich bei Nacht wird es am kommenden Samstag, 25. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr. Grund dafür ist die sogenannte "Earth Hour". Zum 17. Mal ruft die Umweltschutz-Organisation World Wide Fund For Nature (WWF) Städte und Gemeinden rund um den Globus zur Teilnahme auf.

Ziel ist es, mit dem einstündigen Abschalten der Beleuchtung ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Auch Privatleute werden explizit darum gebeten, sich in ihren eigenen vier Wänden an der "Earth Hour" zu beteiligen. Letztere stehen dieses Jahr ganz besonders im Fokus, denn: Aufgrund der Energiekrise bleiben sowohl bei den Gebäuden des Rhein-Neckar-Kreises als auch in zahlreichen Kommunen bereits seit Monaten die Lichter aus. Das, so teilt der Kreis mit, sei jedoch kein Grund, die "Stunde der Erde" nicht zu begehen.

Die RNZ listet auf, was die Kommunen rund um Heidelberg – soweit bekannt – geplant haben.

> In Bammental, Gaiberg, Mauer, Meckesheim, Lobbach, Neckargemünd, Spechbach und Wiesenbach nimmt man zwar offiziell an der Earth Hour teil, der Beitrag beschränkt sich jedoch fast überall aufs Abschalten der Straßenbeleuchtung. Öffentliche Gebäude im jeweiligen Gemeindegebiet werden laut Mitteilungen der jeweiligen Rathäuser ohnehin nicht beleuchtet – wahlweise aus Energiespargründen wie etwa in Meckesheim oder weil es schlichtweg keine Außenbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden gibt wie in Bammental.

Nur in Spechbach teilt Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann mit, dass die Beleuchtung aller kommunalen Gebäude während der Earth Hour abgeschaltet wird. Übrigens auch in der halben Stunde bis 22 Uhr, wenn die Energiesparverordnung des Bundes dies ohnehin untersagt. Die Straßenbeleuchtung wird in allen Gemeinden zwischen 20.30 und 21.30 Uhr über die Netzleitstelle des Stromversorgers Syna abgestellt. Es wird darum gebeten, in dieser Zeit von Störmeldungen abzusehen. "Private Haushalte sind von der Abschaltung nicht betroffen", heißt es.

Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Die Syna erklärt, die Aktion sei symbolisch zu sehen, denn in der Zeit der Abschaltung würden im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers nur rund 650 Kilowattstunden eingespart. Das entspreche in etwa dem Stromverbrauch einer dreiköpfigen Familie in zwei Monaten.

In einer Mitteilung der von Syna versorgten Kommunen heißt es: "Die Aktion ist dieses Jahr wichtiger denn je. Die fossile Energiekrise verlangt schnelle Antworten und gleichzeitig schreitet der Klimawandel unaufhörlich voran. Die Auswirkungen sind auch in unserer Region deutlich zu spüren. Wir müssen daher jedes friedliche Mittel nutzen, um für den Klimaschutz ein Zeichen zu setzen."

> In Dossenheim soll die Beteiligung der Gemeinde an der "Earth Hour" zwar deren Sprecherin Mareike de Raaf zufolge "zur Sensibilisierung für das Thema" führen. Ein "aktives" Abschalten der Beleuchtung am Rathaus und an den Kirchen wie in den vergangenen Jahren werde es aber nicht geben, da die Lichter aufgrund der Einsparmaßnahmen im Zuge der Energiekrise ohnehin aus sind.

> In Eppelheim plant die Stadt laut deren Sprecherin Svenja Anwand keine besonderen Aktionen oder Veranstaltungen: "Unsere Teilnahme beschränkt sich auf das Bekanntmachen und Berichten." Aufgrund der Energiesparmaßnahmen seien ohnehin keine Gebäude beleuchtet – auch nicht der Wasserturm.

> In Heiligkreuzsteinach wird die Straßenbeleuchtung abgeschaltet. Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl erinnert daran, dass dies ab 1 Uhr in der Nacht bis um 5 Uhr in der Früh sowieso schon seit mehr als 20 Jahren praktiziert wird. "Sämtliche anderen Gebäude wie Rathaus und Kirche werden seit der Energiekrise nicht mehr angestrahlt", so Pfahl.

> In Leimen wird die Aktion des WWF offiziell unterstützt, indem während der "Earth Hour" die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden abgestellt wird, wie die Stadt eigens in einer Mitteilung kundtut. Wobei das aber eigentlich nichts Neues ist: "Unsere öffentlichen Gebäude werden sowieso nicht beleuchtet", erklärt Stadtsprecher Michael Ullrich.

Auch die Straßenbeleuchtung soll in der Kernstadt – anders als im vergangen Jahr – aus Sicherheitsgründen an bleiben. Der Stadtteil Gauangelloch aber wird etwa vom Stromversorger Syna beliefert, der die Lichter ab 20.30 Uhr ausknipst. Der Wunsch nach einer Beteiligung an der Earth Hour sei von einer Gemeinderatsfraktion geäußert worden.

Mehr Relevanz hat das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde: Sie veranstaltet in Kooperation mit der GALL einen Themenabend für eine effizientere und ökologisch bessere Beleuchtung. Der in diesem Rahmen geplante Stadtspaziergang beginnt um 20.30 Uhr vor dem neuen Rathaus. Um 21 Uhr soll es eine Lichtmeditation in der Mauritiuskirche geben.

Und nicht zuletzt ruft die Stadtverwaltung selbst ihre Bürger zur Teilnahme auf: "Schalten Sie am 25. März um 20.30 Uhr in Ihren Wohnungen für eine Stunde die Lichter aus!", so der Appell aus dem Rathaus.

> In Neckarsteinach wird am Samstag zwischen 20.30 und 21.30 Uhr nichts anders sein als an sonstigen Abenden: "Die Burg ist um diese Jahreszeit eh aus, also haben wir nichts, was wir ausschalten können", sagt Bürgermeister Herold Pfeifer. Die Straßenbeleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen an. "Deshalb machen wir dieses Jahr nicht mit", so der Rathauschef.

> In Nußloch wird es um 20.30 Uhr ein Treffen bei Kerzenschein mit musikalischer Unterhaltung im Rathaus geben. Begleitet wird die Veranstaltung vom A-capella-Männerquartett "Xang". Das Licht in den gemeindeeigenen Liegenschaften bleibt so oder so aus.

> In Sandhausen sind zwar für Samstagabend keine besonderen Aktionen geplant, man nehme aber auf jeden Fall an der "Earth Hour" teil, bestätigt Gemeindesprecher Jochen Denker. "Auch wenn die öffentlichen Gebäude in Sandhausen in den vergangenen Monaten aus Energiespargründen bereits nicht mehr beleuchtet waren, möchte die Gemeinde das Bewusstsein für diese Aktion stärken."

> In Schönau würde die "Earth Hour" bei der Lichtabschaltung öffentlicher Gebäude laut Gemeindesprecherin Susanne Schäfer nur die evangelische Stadtkirche betreffen. Deren Beleuchtung ist aber nachts ohnehin schon länger abgeschaltet.

> In Wilhelmsfeld wird das Licht laut Gemeindesprecherin Anke Flicker um 20.30 Uhr für eine Stunde an der Christian-Morgenstern-Grundschule, beim Kindergarten "Eulennest", an der Odenwaldhalle und beim Rathaus ausgeschaltet. Auch hier ist das aber in Zeiten des Energiesparens nichts Außergewöhnliches.