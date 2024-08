Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Das ist Rekord: So viele Teilnehmer wie noch nie haben sich in der Region rund um Heidelberg beim diesjährigen Stadtradeln auf ihre Fahrräder geschwungen: 2143 Menschen aus allen 17 Kommunen des Umlands machten bei der dreiwöchigen bundesweiten Aktion mit und schrammten dabei nur haarscharf an der Allzeit-Bestmarke aus dem Jahr 2022