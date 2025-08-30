Region Heidelberg. (cm) Ist der Sommer zu Ende? Jetzt wird es frischer, mehr als 25 Grad gibt es vorerst nicht. Die Freibäder sind noch bis Mitte September geöffnet, aber es ist Zeit für eine Bilanz.

> Im Neckargemünder Terrassen-Schwimmbad wurden bisher rund 115.000 Besucher gezählt. Zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren es lediglich rund 90.000 Badegäste. Der