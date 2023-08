Region Heidelberg. (cba) Zwar macht der Sommer gerade Pause, dennoch lassen zahlreiche Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, Urlaubsgefühle aufkommen. Vom Rock-Festival über eine Geländefahrt mit historischen Motorrädern bis zum politischen Sommertreff gibt das kommende Wochenende trotz der Ferien einiges her. Soweit bekannt, gibt die RNZ einen Überblick über Konzerte, Führungen, Feste und weitere Termine.

Bammental

> Die Familiennacht im Waldschwimmbad am Samstag ab 19 Uhr ist der Ersatztermin für die abgesagte Veranstaltung am 15. Juli. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig. Weitere Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf und online. Wer eine Rückerstattung für schon zuvor erworbene Tickets wünscht, kann sich hierfür im Rathaus melden.

Dossenheim

> Zehn Jahre "Rock im Bruch" mit den Bands "Kist" und "Udos Panik Syndikat" findet am Samstag ab 16 Uhr im Steinbruch Leferenz statt. Die Musik des Festivals startet um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.verein-zur-pflege-der-live-musik-dossenheim.de, aber auch bei Schreibwaren Faludy, Buchhandlung Worring, Reinigung Konradi in Schriesheim und in der Bürgerstube Tiefburg in Heidelberg-Handschuhsheim. Zudem ist eine Abendkasse vorgesehen. Ein kostenloser Bus-Shuttle wird am Hallenbad sowie an der RNV-Haltestelle Dossenheim-Süd eingerichtet.

> Ein Gottesdienst für Aufgeweckte findet am Sonntag im Innenhof der evangelischen Kirche statt. Dieser dauert von von 8 bis 8.30 Uhr.

Leimen

> Das Repair-Café macht keine Sommerpause. Die ehrenamtlichen Reparateure freuen sich, am Samstag von 14 bis 17 Uhr im Martin-Luther-Haus St. Ilgen in der Leimbachstraße 16 Defektes wieder funktionstüchtig zu machen. Annahmeschluss ist um 16 Uhr.

> "Sommerkirche" heißt es am Sonntag beim Gottesdienst um 10 Uhr in der Mauritiuskirche mit Pfarrerin Natalie Wiesner. Die evangelischen Kirchengemeinden Leimen und St. Ilgen feiern dabei gemeinsam. In St. Ilgen findet daher kein Gottesdienst statt.

Lobbach

> Die "Wimmersbacher Kerweborscht" bitten um Geld- und Sachspenden für ihre Tombola am Kerwesonntag. Sie sammeln am Wochenende in der Hauptstraße.

> Berühmte Zugaben-Werke der Celloliteratur stehen auf dem Programm beim Konzert mit der Heidelberger Cellistin Alexandra Netzold am Sonntag ab 17 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld. Auch Pianistin Brigitte Becker wird dabei sein. Das Konzert steht im Zeichen der bereits erschienenen CD mit dem Titel "Encore". Der Eintritt ist frei.

Mauer

> Der Reparatur-Treff bringt am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Gebäude der Kinderkrippe Rappelkiste, Eingang links, Geräte und anderes Kaputtes wieder in Ordnung. Anmeldung im Rathaus unter Telefon 0 62 26 / 9 22 00 oder rathaus@gemeinde-mauer.de.

> "Vom Menschen der Urzeit" wird Heino Hobbie am Sonntag ab 14 Uhr bei einer Führung zum Fundort des Homo Heidelbergensis berichten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.homoheidelbergensis.de

Meckesheim

> Knusprige Hähnchen vom eigenen Grill sowie Wurstsalat gibt es am Samstag ab 17.30 Uhr und Sonntag zwischen 11.30 und 15 Uhr beim Gockelfest des Kleintierzuchtvereins Mönchzell. Am Sonntag wird zudem ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten.

Neckargemünd

> Der Dilsberg rockt am Samstag bei der "Groove Night-Open Air" auf der Burgbühne. Der Live-Musik-Abend beginnt um 18 Uhr und dauert bis 22 Uhr; Einlass ist ab 17 Uhr. Es spielen die Bands "The Lost Capodastros", "O.O.M. Buddy Beats" sowie "Muka and Friends". Überraschungsgast ist "Miss Daisy and her Blackseat Lovers". Der Eintritt ist frei. Der Gesamterlös geht als Spende an die Neckargemünder Tafel.

> Eine historische Führung über die Burg Dilsberg findet am Sonntag um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist im Burginnenhof. Eintrittskarten gibt es vor Ort.

> Abgesagt wurde das Kirchencafé des Fördervereins der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg. Wie der Verein mitteilte, wird das für Sonntag geplante Angebot wegen der schlechten Wettervorhersagen auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Nachholtermin soll noch im Internet unter www.foerderverein-ev-kirche-dilsberg.de bekannt gegeben werden.

Neckarsteinach

> Zum Sommertreff auf der Mannheimer Hütte lädt der CDU-Stadtverband am Sonntag ab 11 Uhr ein: ein Gedankenaustausch und ein Blick in die Zukunft werden angekündigt. Auch politischer Besuch soll demnach kommen.

Nußloch

> Ein Hoffest veranstaltet der Heimatverein am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Foyer der Festhalle. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, unter anderem mit einer üppigen Kuchentafel.

Sandhausen

> Mit ihrem ersten Infostand stellen sich die "Schlappgosch Ruschda Waggis", welche die "Fasnacht" im Ort wieder etablieren wollen, am Samstag ab 9 Uhr auf dem dm-Parkplatz den Fragen der Bürger – freilich mit Kostümen und Maske. Eine gute Chance zum Kennenlernen.

> 140 Fahrer aus mehreren Nationen reisen mit historischen Motorrädern an, denn seine zehnte internationale Adolf- Ockert-Gedächtnis-Geländefahrt veranstaltet der Motorsport-Club am Samstag ab 19.30 Uhr, wenn es mit Begrüßung und Fahrerpräsentation losgeht. Weiter geht’s am Sonntag um 9.30 Uhr. Der Parkplatz des Walter Reinhard-Stadions ist Veranstaltungsort. Die Siegerehrung ist gegen 17.30 Uhr geplant.

> Der Angelsportverein (ASV) lädt am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr zum Fischerfest auf dem Vereinsgelände, Lattweg 63. Fischspezialitäten gibt es auch zum Mitnehmen.