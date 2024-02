Region Heidelberg. (bmi) Spätestens jetzt ist es kaum mehr zu übersehen: Der Frühling kommt! Die Aussicht auf längere Tage, kürzere Nächte und höhere Temperaturen sind für das Gros der Leute eine frohe Kunde. Rund um Heidelberg hat der Lenz schon vor dem morgigen meteorologischen Frühlingsanfang ganz eindeutige Zeichen hinterlassen, wie die Fotos der RNZ-Leser eindrücklich beweisen.

Da wäre zum einen die Hasel, deren Blüten traditionell den Vorfrühling einläuten. Sie hat Friedbert Kaiser sehenswert in Szene gesetzt – vor der Kulisse des Dilsberger Altstadtkerns. "Herrlich anzuschauen, was da alles langsam aus der Erde kommt", freut sich Edwin Braun über die gelben Krokusse als Farbtupfer in seinem Lobenfelder Garten.

Das Schwerliliengewächs blüht in Pastellfarben auch bei Hagen Schmid in Nußloch – und bietet den Bienen ebenso reichlich Nektar wie die chinesische Zierquitte von Bärbel Schork in Sandhausen. Und gleich ein ganzes Meer von Schneeglöckchen – festgehalten von Rüdiger Wirth – kündigt den Frühling im Eppelheimer Wäldchen an.

Farbenspiele gibt es nicht nur am Boden, sondern auch am Himmel. Sie beginnen morgens vor Sabine Heilmanns Arbeit mit Nebel beim Sonnenaufgang auf dem Krähbuckel zwischen Mauer und Meckesheim. Sie setzen sich mittags wie gemalt fort mit einem Regenbogen über Nußloch von Gerhard Erles.

Sie dauern abends mit den "Sonne-Wolken-Impressionen" der St. Ilgenerin Margit Junkert auf der Fahrt von Nußloch nach Walldorf an. Und sie setzen sich nachts mit der Aura des Vollmonds fort, die nicht nur Frank Hammerstein aus Nußloch faszinierte.

Eine Welt für sich ist und bliebt der Wald. Hier entsteht aus Abgestorbenem Sehenswertes, wie der vermooste Baumstumpf von Hannelore Heiden zeigt, den die Neckarsteinacherin im Wald zwischen Neckargemünd und Wiesenbach entdeckte.

Auch der goldgelbe Zitterling bildet an einem heruntergefallenen Zweig von Neuem Wunderbares, wie das Foto des Mückenlochers Reinhard Jakob illustriert. Und das hinter einem Baumstamm hervorlugende Eichhörnchen erwischt hat Anatoli Sablozki aus St. Ilgen.

Tierisch geht es auch im Siedlungsbereich zu: In Bammental, wo ein Molch im Garten von Rainer Wesle einem Krokodil auf der Nase herumtanzt. Auf dem Dilsberg, wo Roland Rupp ein Sperlingsweibchen auf einem Kissen ablichtete.

Und ebenfalls im Neckargemünder Stadtteil bei Elke Wenz, die zwei Turteltäubchen auf ihrem Lieblings-Ast erwischte – natürlich beim Turteln. Passend dazu necken sich auch zwei von Ralf Kuhn aus Sandhausen aufgenommene Pferde im Tête-à-Tête. Der Frühling gilt eben auch als Zeit zum Verlieben.

