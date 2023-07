Region Heidelberg. (luw/lesa) Auch in den Pflegeheimen der Region werden die Plätze immer teurer. Das erklärte für das Haus Rheinblick in Nußloch sowie das Dr.-Ulla-Schirmer-Haus und das Generationenzentrum St. Ilgen in Leimen Alexandra Heizereder als Sprecherin der Evangelischen Heimstiftung. Zudem sprach die RNZ mit der Geschäftsführerin der "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg" und einer Sprecherin der Pflegestützpunkt-Beratung des Rhein-Neckar-Kreises. Mit Blick auf die gestiegenen Pflegekosten ist man sich in der Branche einig: Ein anderes System muss her.

3489 Euro im Monat für einen Platz im Haus Rheinblick, was gegenüber 2022 einer Steigerung von 272 Euro entspricht; im Dr.-Ulla-Schirmer-Haus kostet der Platz nun monatlich 3526 Euro und damit 270 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Und das Generationenzentrum St. Ilgen legte um 262 Euro auf nun 3690 Euro zu. "Die größte Steigerung ist auf Personalkosten zurückzuführen – wir setzen als Evangelische Heimstiftung in allen Einrichtungen die höchsten Personalschlüssel um", erklärt Heizereder. "Und wir bezahlen mit dem Diakonietarif im Bundesvergleich einen hohen Tarif."

Zudem habe man wie alle auch mit steigenden Energie- und Lebensmittelkosten zu tun. Schon länger fordere die Evangelische Heimstiftung eine "grundlegende Struktur- und Finanzreform der Pflegeversicherung, um die steigenden Eigenanteile zu begrenzen", so Heizereder: "Die Pflegeversicherung zahlt nicht genug."

Das sieht auch Heidi Farrenkopf so, die als Geschäftsführerin der "Altenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg" unter anderem verantwortlich ist für die Pflegeheime Haus Stephanus sowie Hanna-und-Simeon-Heim in Dossenheim und Erlbrunner Höhe in Wilhelmsfeld. Just am gestrigen Dienstag erreichte die RNZ sie während der Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi. D

eshalb konnte sie aus dem Kopf keine Preise zu den genannten Einrichtungen nennen. Sie erläutert aber das auch von Heizereder genannte Problem näher: "Jeder Tarifabschluss wird allein von den Angehörigen getragen." Schließlich erhöhe die Pflegekasse ihre Beiträge nicht, sodass der Anteil für Pflegebedürftige beziehungsweise deren Angehörige stetig steige. "Das führt zu überdimensionalen Erhöhungen, das ist ja in heutigen Zeiten der Inflation eigentlich unglaublich", kritisiert sie.

In den Einrichtungen der Evangelischen Stadtmission, zu denen unter anderem auch Krankenhäuser zählen, bestünden die Ausgaben zu 80 Prozent aus Personalkosten. Sie betont: "Pflege ist ein gesellschaftliches und politisches Thema – wenn Pflege bezahlbar sein soll, geht das nur, wenn die Pflegeversicherung die Steigerungen mit ihrem Anteil mitträgt." So würde sich Farrenkopf "im besten Fall" ein Modell wünschen, nach dem der Pflegeversicherungsbeitrag mit den Kosten steigen würde und stattdessen der Eigenanteil für die Pflegebedürftigen fix wäre. "Aber es ist leider umgekehrt, sodass man immer das Gefühl hat, Pflegebedürftigkeit wäre ein Privatthema", sagt Farrenkopf.

"Weil die Leistungen der Pflegeversicherung nur eine ,Teilkasko’ darstellen, ist der Eigenanteil zu den Kosten der Heimunterbringung immer ein Thema", sagt Landkreis-Sprecherin Silke Hartmann über die Erfahrung der Beratungsstellen des Pflegestützpunktes Rhein-Neckar-Kreis etwa in Neckargemünd. Die Erkenntnis dort: "Die Durchschnittsrente reicht nicht aus, um den Eigenanteil im Heim zu zahlen."

Häufig müsse hierzu auf vorhandenes Vermögen zurückgegriffen werden. Erst wenn die Vermögensfreigrenze erreicht sei, werde Hilfe zur Pflege beantragt. Dass vor diesem Hintergrund mehr Menschen die Pflege zu Hause vorziehen, sei jedoch nicht spürbar – weil dies längst der Fall ist. "Pflegebedürftige wünschen sich nach wie vor eine Versorgung im häuslichen Bereich.", so Hartmann. Die Heimunterbringung sei dann eine Option, wenn die häusliche Pflege nicht mehr möglich sei.